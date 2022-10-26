Отремонтирован десятикилометровый участок региональной трассы Юкки – Кузьмолово

В общей сложности обновлено порядка десяти километров покрытия от Юкков через Порошкино, Корабселки и Энколово. Уложено два слоя нового асфальта, укреплены обочины и сделаны новые антивандальные остановки для ожидания автобусов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, верхний слой нового покрытия здесь разработан по методу объемного проектирования: такая смесь лучше сопротивляется образованию колеи при интенсивном движении машин.

Сейчас дорожники занимаются устройством четырех особых пешеходных переходов, совмещенных с искусственными неровностями. Высокие «зебры» заставляют водителей сбрасывать скорость, чтобы проехать через переход. В это время можно безопасно перейти дорогу.

Следующим большим дорожным событием на этой трассе станет расширение сложного перекрестка на повороте в сторону деревни Сярьги: сейчас по заказу «Ленавтодора» разрабатывается проектная документация.

В целом же во Всеволожском районе Ленинградской области за этот сезон проведено больше всего дорожных ремонтов на региональной сети магистралей. Помимо трассы Юкки — Кузьмолово, обновлён участок Выборгского шоссе от Сертолово в сторону Черной Речки, подъезд к деревне Коккорево, трасса от Кудрово до Колтушей, участок дороги между Агалатово и Сертолово, Щеглово и Морозовкой, Колтушское шоссе от КАДа до границы с Санкт-Петербургом и Токсовское шоссе на отрезке Токсово — Лехтуси.