Ольга Савойская выиграла IV этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга

Сотрудница Всеволожского Центра физической культуры и спорта выиграла IV этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга в кроссе на 5 км.

23 октября стартовал IV, заключительный этап Кубка губернатора в Санкт-Петербурге. Среди полутора тысяч любителей бега, собравшихся на площади Растрелли, трудно было заметить невысокую и хрупкую спортсменку, приехавшую сюда из Всеволожска, чтобы бросить вызов сильнейшим атлетам Северной столицы. Маршрут длиной в 5 км проходил по улице Шпалерной и набережной Невы и сотни петербуржцев и гостей города наблюдали за упорной борьбой, проходившей от старта до финиша. 22 минуты и 21 секунда потребовались мастеру спорта СССР по биатлону и тренеру по северной ходьбе Ольге Савойской на преодоление дистанции, чтобы подняться на верхнюю ступень пьедестала и получить заветный Кубок.

– Участников было довольно много, и это осложнило не только путь к победе, но и организационные моменты соревнований. Бежалось нелегко. Свою соперницу я опередила всего на 5 секунд и собственным результатом не очень довольна, – поделилась Ольга Викторовна.

К слову сказать, Ольга Савойская, старается не пропускать ни одного важного турнира. Выступая в соревнованиях по легкой атлетике, лыжероллерам и лыжным гонкам, она завоевала массу чемпионских титулов и принесла немало наград в копилку Всеволожского района.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Ольги Савойской