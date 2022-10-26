Завершается строительство школы на 1000 мест для Кудрово

Фактическая готовность новой школы, которую строят в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда», достигла 95%. Подрядчик заканчивает общие работы и завозит мебель.

Как сообщили в комитете по строительству ЛО, строительство школы на Столичной, 16 ведется по федеральной программе «Стимул». В основной части трехэтажного здания предусмотрены учебные классы, в другой – спортивная и обеденная зоны. Помимо этого, в школе появятся: библиотека, спортивные залы, зрительный зал со сценой, медицинский пункт, кабинет психолога, столовая.

На территории предусмотрена физкультурно-спортивная зона с баскетбольной и волейбольной площадками, зоной для подвижных игр и гимнастики для учащихся средних и старших классов, поле для мини-футбола, беговая дорожка на 200 м, площадка для настольного тенниса, место для прыжков в длину. На всех площадках – специальное набивное покрытие.

Земельный участок под строительство образовательного учреждения передала ГК «Полис» в рамках соглашения о комплексном освоении территории. Как отметил гендиректор компании Игорь Белов, застройщик стремится создавать комфортные условия проживания и возводить социальную инфраструктуру для горожан, которых привлекает на территорию. По соглашениям с Правительством Ленинградской области инвестор построил школу на 275 мест и 4 детских сада на 630 мест.

Фото комитета по строительству ЛО