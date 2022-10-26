Во Всеволожском районе открылся новый экомаршрут «Юкковские камы»

Новый 10-километровый маршрут «Юкковские камы» проложен на территории Осинорощинского лесничества во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, это 32-я экологическая тропа в Ленинградской области, созданная в рамках проекта «Тропа 47». Свое начало новый маршрут «Юкковские камы» берет около деревни Юкки на берегу Тохколодского озера, внесенного в список охраняемых объектов ЮНЕСКО, и проходит по хвойным холмистым ландшафтам с перепадами высот до 10 метров. На маршруте обустроены зоны отдыха, навигационные указатели, интерактивные панно с информацией о животных и растительном мире территории. Маркировка маршрута выполнена в едином для всех экотроп региона стиле.

«Экотропы – перспективное направление развития туристической отрасли в Ленинградской области. Оснащенные маршруты открывают возможность для познавательных прогулок на свежем воздухе среди уникальной природы Ленинградской области, для активных занятий спортом – бегом или лыжами. Наш проект «Тропа 47» постоянно пополняется новыми интересными и качественно подготовленными маршрутами – сегодня в Юкках мы открываем уже 32 экотропу, надеюсь, она станет местом притяжения для любителей активного отдыха на природе», – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области, куратор проекта «Тропа 47» Дмитрий Ялов.

Маршрут протяженностью 10 километров обустроен с минимальным вмешательством в экосистему леса – его основу составляют исторически сформированные лесные тропы, которые местные жители используют для прогулок по окрестностям.

Проект туристического маршрута «Юкковские камы» реализован Ленинградским областным отделением Всероссийского общества охраны природы совместно с автономной некоммерческой организацией «Балтийский щит» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. До конца 2022 года в Ленинградской области планируется открыть 37 маршрутов, а к 2024 году в регионе будет действовать 47 экотроп.

Фото пресс-службы областного правительства