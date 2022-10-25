Сертоловчане помогают мобилизованным

В минувшую субботу, 22 октября, в Сертолово состоялся очередной сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан. Пункт сбора помощи гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, организован при поддержке совета депутатов и администрации муниципального образования.

Первая акция состоялась 1 октября на площади у городской администрации. Затем сбор стал проходить регулярно – 7, 8 и 15 октября в доме № 8 на улице Ларина. Неравнодушные сертоловчане приносили средства гигиены, термобельё, продукты, медицинские препараты и многое другое. А 24 октября в пункт сбора гуманитарной помощи было доставлено 50 канистр хлоргексидина общим объёмом 500 литров. Такую спонсорскую помощь оказала компания ООО «Форте» из Санкт-Петербурга. Её руководство откликнулось на призыв помочь гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, и доставило важный для санитарной обработки препарат.

Не остаются без внимания и призванные солдаты, проходящие подготовку в нашем районе. Так, в городе Сертолово состоялся концерт для мобилизованных граждан Ленинградской области, организованный силами творческих коллективов Всеволожского культурно-досугового центра «Южный» и Сертоловского культурно-спортивного центра «Спектр».

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО