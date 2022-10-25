В Ленобласти определили 64 площадки для складирования собранного снега

Эконадзор зимой проследит за исполнением правил, по которым снежные и ледяные массы не должны мешать проезду, находиться вблизи источников питьевой воды или на льду замёрзших водоемов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вопросы подготовки к зиме обсуждались представителями администрации Ленинградской области с депутатами регионального Законодательного собрания. На встрече руководитель комитета эконадзора Маринэ Тоноян рассказала, что в регионе будут созданы специальные площадки для складирования снега. Также она напомнила о запрете размещения загрязненного реагентами городского снега на детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха ленинградцев.

Кроме того, глава региона Александр Дрозденко поручил председателю комитета по ЖКХ Александру Тимкову проверить схемы разграничения территорий в поселениях первого уровня в преддверии зимнего сезона. Губернатор подчеркнул, что в населенных пунктах должна быть четко распределена ответственность за очистку и вывоз снега, обслуживание пешеходных, дворовых зон и дорог.

– Не должно быть «ничейных» территорий, и границы подведомственных территорий не должны накладываться друг на друга, – отметил Александр Дрозденко.

Отдельное поручение губернатор дал о подключении всей коммунальной техники к системе ГЛОНАСС для контроля за эффективной организацией работы.