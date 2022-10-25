Более 750 любителей спортивного туризма соревновались на Румболовской горе

Во Всеволожске состоялся один из самых массовых спортивных праздников завершающегося летнего сезона. Более 750 любителей спортивного туризма из Санкт-Петербурга, Вологодской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областей собрались в Румболовском парке.

Организатором «Соревнований памяти Дмитрия Лисового» выступили отдел физкультуры и спорта администрации Всеволожского района и районный Дворец детско-юношеского творчества. Основную работу по подготовке дистанций, судейству и подведению итогов соревнований проделали судьи из Федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга. Количество судей и волонтеров, помогавших в проведении спортивного праздника, превысило 100 человек. Выездную кухню с горячим питанием для участников соревнований и тех, кто помогал их проводить, предоставила организация «Фронтовая кухня от Bezona».

Спортсмены Всеволожского района продемонстрировали хорошую подготовку, завоевав 18 призовых мест на трех дистанциях. Хорошие результаты показали и заняли призовые места Анна Костяева, Арина Копчева, Екатерина Гаевая, Артем Зуев, Евгений Корнилов, Виктор Козарез, Александр Кулыгин, Екатерина Краснова, Анастасия Шумилова, Альберт Лямин и другие. Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и памятными подарками.

Александр Сорокин

Фото группы «Спортивный туризм в Ленинградской области»