Артисты из Заневского поселения стали лауреатами областного фестиваля-конкурса «Ретро-шлягер»

Творческое соревнование проходило в минувшее воскресенье в Волхове. В этот день в стенах ДК «Железнодорожник» звучали знакомые уже нескольким поколениям композиции в исполнении взрослых вокалистов из самых разных уголков Ленинградской области.

Как сообщает издание «Заневский вестник», выступление ансамбля «Бархат» из Заневского поселения стало одним из самых ярких. Для своего номера участники выбрали «Журчат ручьи» и «На рейде» – весьма сложные произведения, разложенные на голоса. Но со своей задачей конкурсанты справились и решением жюри были признаны лауреатами первой степени.

«Наш коллектив постоянно участвует в подобных мероприятиях различного уровня, в том числе и всероссийского, – рассказала художественный руководитель Валерия Гусакова. – Сейчас в копилке – множество наград за первые места и Гран-при».

Также на сцену вышла Светлана Бойко из Заневского поселения. Она представила зрителям и судьям песню «Дельтаплан» и заняла второе место среди солистов в возрасте от 45 лет. Совмещая занятия вокалом с профессиональной деятельностью бухгалтера, местная жительница является постоянным участником концертов Янинского КСДЦ.

Фото издания «Заневский вестник»