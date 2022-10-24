О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Учителя из Всеволожского района приняли участие во Всероссийском форуме

0 Комментариев

В минувшие выходные в Москве проходил Всероссийский форум классных руководителей, в котором приняли участие полторы тысячи педагогов со всех регионов страны.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 47-й регион в этом году представили 12 учителей. В том числе трое педагогов из Всеволожского района: Татьяна Белакова из Сертолово, Светлана Короткова из Юкков и Анна Макаренко из Лесколово.

Отметим, что Всероссийский форум классных руководителей проходит во второй раз. Педагоги участвуют в десятках актуальных дискуссий, круглых столов и мастер-классах. Особый акцент делается на изучение последних методик воспитания и образования, обмене успешным опытом и создание профессионального сообщества классных руководителей.

На фото пресс-службы областного правительства: победители региональных конкурсов педагогического мастерства

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  2. Современный директор школы должен быть демократом
  3. Есть такая школа: ей 150 лет!
  4. От Дома пионеров – до Дворца творчества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code