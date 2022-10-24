О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорожники Ленобласти рекомендуют подготовить машину к зиме

0 Комментариев

Начало последней недели октября отметилось заморозками. В некоторых районах Ленобласти на дорогах появилась гололедица, и дорожники приступили к обработке трасс противогололёдной смесью.

В пресс-службе регионального комитета по дорожному хозяйству отметили, что ситуация на дорогах будет усложняться. К середине недели синоптики прогнозируют первый мокрый снег, а температура местами опустится до -5–8 градусов.

Специалисты рекомендуют планомерно подготовить машину к зиме: заменить летние шины и «омывайку», проверить исправность стеклоочистителей. Ну а самое главное, сохранять скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «Ледяной человек» на холмах Суоранды
  2. Всеволожский спортсмен, покоривший Норвегию
  3. «Ты ж моя, ты ж моя перепёлочка»
  4. Ветер дальних странствий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code