Дорожники Ленобласти рекомендуют подготовить машину к зиме

Начало последней недели октября отметилось заморозками. В некоторых районах Ленобласти на дорогах появилась гололедица, и дорожники приступили к обработке трасс противогололёдной смесью.

В пресс-службе регионального комитета по дорожному хозяйству отметили, что ситуация на дорогах будет усложняться. К середине недели синоптики прогнозируют первый мокрый снег, а температура местами опустится до -5–8 градусов.

Специалисты рекомендуют планомерно подготовить машину к зиме: заменить летние шины и «омывайку», проверить исправность стеклоочистителей. Ну а самое главное, сохранять скоростной режим и быть внимательными на дорогах.