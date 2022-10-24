Грибники заканчивают сезон «тихой охоты» сбором богатого урожая

Леса Ленинградской области по-прежнему радуют любителей «тихой охоты» полянками белых, подберёзовиков, опят, груздей и лисичек. Несмотря на холодные дожди и первые заморозки, грибники продолжают собирать полные корзины «улова».

Успехами «тихой охоты» поделились и жители Всеволожского района. В сообществе «Грибы и грибники ЛО» по прошествии выходных пользователи выкладывали фотографии с впечатляющим «уловом».

– Грибов меньше чем обычно, но полянка белых скрасила настроение, – поделился Юран Кузят, отправившийся на сбор в леса близ Грузино.

– Трубчатая лисичка и моховички ещё есть, – отметила Дарья Валерьевна. – Три недели собирались за клюквой, думали, что уже ничего нет, а она дождалась. Думаю, сезон еще не закрыт!

– Уже раз 10 сезон закрывали, – пошутила Виктория Санькович, выкладывая фото своего «улова». – Но скорее всего, это уже последний раз.

Фото пользователей группы «Грибы и грибники ЛО»