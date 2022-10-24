Во Всеволожске прошел осенний велопарад

В минувшую субботу, 22 октября, во Всеволожске собрались поклонники самого экологичного вида транспорта. На Приютинской улице прошел «Велопарад-2022», проведенный в рамках регионального проекта «Вело 47».

Сам проект, направленный на создание и развитие велосипедной инфраструктуры в Ленинградской области, стартовал в 2019 году и уже стал весьма востребованным. Более ста велосипедных маршрутов уже разработано на территории 47-го региона, и это только начало.

Место проведения мероприятия выбрано неслучайно. В этом году действующая городская велодорожка была продлена ещё на семьсот метров, удлинив общий маршрут вдоль Приютинской улицы. В рамках «Велопарада» прошло в том числе и открытие нового участка, опробовать который пришли многие жители города – от мала до велика.

Разделить с ними эту радость пришли глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, депутат ЗакСа Ленинградской области, инициатор проекта «Вело 47» Александр Русских, начальник отдела и главный специалист координации туристической деятельности и развития инфраструктуры Комитета по культуре и туризму ЛО Артём Шибаков и Максим Горбас, ведущий специалист Департамента проектного управления и государственных программ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Никита Хирви и другие официальные лица.

– Физкульт-привет, любителям велосипеда! – приветствовал участников «Велопарада» глава г. Всеволожска Станислав Богдевич. – Три года назад мы в присутствии Губернатора Александра Дрозденко открыли первую велодорожку во Всеволожске. После этого на улице Ленинградской и в микрорайоне Южный на улице Парковой мы открыли современные скейт-парки. Но наша гордость – это крупнейший на Северо-Западе России скейт-парк в общественном пространстве «Песчанка». Мы всё это сделали для того, чтобы люди всех возрастов могли в городе заниматься велосипедным спортом. И поверьте мне – за прошедшие три года его развитие у нас в городе действительно впечатляет. Я благодарю всех, кто способствовал проведению этого праздника!

После короткого напоминания о соблюдении правил движения, озвученного начальником отдела физкультурно-массовой работы Всеволожского центра физической культуры и спорта Александром Востротиным, участники «Велопарада» вместе с главой Всеволожска Станиславом Богдевичем и депутатом ЗакСа ЛО Александром Русских преодолели маршрут в 5,7 км по велодорожке – от Приютинской улицы до улицы Героев и обратно, сопровождаемые обученными велосипедистами, волонтёрами и автомобилем скорой помощи. Всё прошло организованно и довольно весело, подтверждая, что велосипедный спорт – это не только хорошее настроение, здоровый образ жизни, но и заряд бодрости на будущее.

Отметим, что особый колорит проводимому мероприятию придавали местный магазин велосипедов и спорттоваров «МАXTY» и мастерская «Велополяна». Специалисты на старте осмотрели велосипеды участников, кому было необходимо – подкачали колеса. А на финише велосипедистам рассказали, как правильно подготовить велосипед к зиме, если они планируют на нем кататься. Мастера показали какие узлы велосипеда необходимо чистить и перебирать перед зимой, где может скапливаться влага, чем это грозит в будущем, а также как хранить велосипед и что делать при «расконсервации» велосипеда весной.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина