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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Яблочко от яблони…

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10 февраля 2009 года в семье Николая и Анны Хомицких случилась большая радость. На свет появилось маленькое чудо – дочка, которую без долгих размышлений назвали Валерией, что значит – «сильная», «крепкая здоровьем». И хотя девочка росла хрупкой и изящной, внутри этой крохи уже чувствовался «стальной стержень», который выражался не в упрямстве, а проявлялся как некая внутренняя сила в моменты, когда от ребенка требовались какие-то результаты. Иначе, наверное, и быть не могло в семье бывшего спортсмена-лыжника. Папины гены дали о себе знать ещё в раннем детстве.

– Папа у нас волевой, но внимательный и чуткий. Он много лет занимался лыжными гонками, выступал на соревнованиях.  Да и я до сих пор являюсь приверженцем физической культуры и здорового образа жизни. Поэтому о пользе физкультуры и спорта знаем из собственного жизненного опыта, – рассказала мама Валерии, Анна Хомицкая.

Едва девочке исполнилось четыре года, как родители отвели её в секцию художественной гимнастики. Кроме этого, были ещё танцы и другие развивающие кружки. В общем, скучать маленькой Лере не приходилось, она росла и развивалась на радость родителям. Однако семье пришлось переехать из Санкт-Петербурга в Колтуши, к тому же юная гимнастка получила травму. На восстановление потребовалось время, которое необратимо, и Валерия отстала от своих сверстников. Но зерна любви к спорту уже успели прорасти в её душе.

Счастливая случайность  

Семье Хомицких, обосновавшейся в Колтушах шесть лет назад, полюбился парк в деревне Павлово. Здесь они часто гуляли и совершали пробежки всей семьей. И однажды увидели там детей, бежавших кросс. Это оказались воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам. Подошли, поговорили с тренером, и уже девятилетняя Валерия решила попробовать. Ей понравился коллектив, понравилась тренер – Элина Константиновна Зайцева. Девочка по-настоящему увлеклась новым видом спорта и начала тренироваться с полной отдачей.

– Занимаясь художественной гимнастикой, я вообще не понимала, как оценивается выступление и почему иногда спортсменка, выступившая, на мой взгляд, лучше, получала более низкую оценку, чем та, что слабее. Здесь же всё ясно и прозрачно – прибежала первой, значит, ты сильнее. К тому же здесь больше разнообразия и веселее. У нас и лыжи, и лыжероллеры, и возможность просто бегать. А главное – очень сплоченная, дружная команда, где старшие поддерживают и помогают младшим. Мы общаемся и вне тренировок, можно сказать, дружим. У нас много общих интересов и мне это нравится, а особенно люблю бывать летом на сборах, – высказалась сама Валерия Хомицкая.

Не может нарадоваться успехам способной, старательной и трудолюбивой воспитанницы и тренер Элина Зайцева.  По её словам, 13-летняя спортсменка участвует практически во всех соревнованиях, в том числе выходящих за рамки программы спортшколы, и почти всегда оказывается в призерах.

За четыре года в лыжном спорте Валерия достигла I взрослого разряда и не собирается на этом останавливаться. Она уже решила, что хочет стать мастером спорта и тренером по лыжным гонкам.

– Нам очень повезло, что в нужное время и в нужном месте на нашем пути встретился тренер от Бога, любящий своё дело и детей. Элина Константиновна – высококвалифицированный специалист с позитивными человеческими качествами. Она из тех наставников, которые, учитывая и понимая особенности роста и развития ребенка, берегут детей и не гонятся за быстрыми результатами. Лера очень «рвется в бой» и хочет расти в спорте быстрее, чем это происходит сейчас. Ей кажется, что она способна на большее. Возможно, так оно и есть, но мы доверяем тренеру, который считает, что торопиться не нужно, а стоит немножко подождать, дать Валерии возможность подрасти и окрепнуть. Понимаем, что всему своё время, и спешка в спорте, как правило, приводит к печальным последствиям, – считает папа спортсменки, Николай Хомицкий.

И в спорте, и в учёбе, и дома…

Заметные успехи в спорте у Валерии Хомицкой появились не сразу. По её меркам, первый год тренировок, когда она «плелась в десятке», был целой вечностью. И тут как прорвало… Правда, пока это были в основном вторые места. 2022 год для нашей героини оказался самым результативным и успешным. «Приморский забег», дистанция 3 120 метров – 1 место. «Кросс наций», дистанция 4 км – 1 место с приличным отрывом, III этап кубка МО Колтушское поселение – дистанция 2 км – 1 место. Вот небольшой список её побед из многочисленных соревнований, проходивших в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

– Мне нравится конкуренция, мне нравится улучшать свой личный результат. Когда я бегу дистанцию, мой мозг, кажется, начинает работать совсем по-другому, я как будто отключаюсь, все посторонние мысли куда-то уходят. Вижу впереди цель и чувствую дыхание соперников, которых мне нужно обойти во что бы то ни стало. Именно соперники помогают мне бежать быстрее. Если бы я бежала в одиночестве, моё время было бы хуже, – рассказала юная спортсменка.

Несмотря на то что Валерия много времени отдает тренировкам, её дела в школе идут прекрасно. В учебе она преуспела не меньше, чем в спорте.

Бесконфликтность и коммуникабельность вкупе с другими личностные качествами сделали девочку «душой класса» и помогли войти в его совет, куда принимают лучших.

– Живая, честная, «чистая» и искренняя – настоящая девочка. Дисциплинированная и старательная, Лера служит примером для многих учащихся. Просто умничка. Внешне она выглядит очень хрупкой и ранимой, но это только видимость. Внутри этого ребенка чувствуется огромная сила и несгибаемый характер. А когда начинаешь её слушать, понимаешь, что перед тобой уже взрослый душой и мыслями человек. Ей мало интересны бестолковые «тусовки» и пустые разговоры, присущие её сверстникам, видимо, она уже понимает цену потерянного времени. Ее увлекает спорт и достижения, поэтому общается в основном с ребятами схожих устремлений, – так характеризует её классный руководитель Екатерина Иларионова.

Неплохо получается у Валерии быть хорошей дочкой и старшей сестрой. Для мамы она первый помощник и подруга, для младшей сестры – вторая мама. Девочка не избегает работы по дому и с радостью помогает по хозяйству. Ну а когда выпадает свободная минутка, с удовольствием занимается плетением бисером. Другое любимое времяпрепровождение для юной лыжницы – это семейные тренировки в выходные дни, где она бегает кроссы вместе с папой и мамой.

Александр СОРОКИН
Фото из семейного архива Анны Хомицкой

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