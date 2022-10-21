О, сколько нам открытий чудных готовит Ленинградская область!

Традиционный семинар руководителей средств массовой информации, организуемый Законодательным собранием Ленинградской области, отметил свой 50-летний юбилей интереснейшей поездкой в Сланцевский и Волосовский районы.

Встреча с парламентариями началась с пресс-конференции под председательством Сергея Бебенина.

О мерах социальной поддержки граждан, мобилизованных на военную службу, и членов их семей рассказала Татьяна Тюрина, заместитель председателя ЗакСа, сделав упор на последних изменениях в законодательстве.

Николай Пустотин, председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам, вкратце остановился на изменениях в законе об областном бюджете, подчеркнув, что сам документ является открытым и доступен в интернете. Александр Петров, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, говорил об организации работы «Скорой помощи».

Вадим Густов, председатель постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике, посвятил свое выступление вопросу сохранения исторической памяти и памятников в Сланцевском районе. Наглядной иллюстрацией его доклада стала познавательная двухдневная поездка журналистов.

Родина резиновых сланцев

Сланцевский муниципальный район расположился в междуречье р. Нарва и р. Луга, его соседями являются Кингисеппский, Волосовский и Лужский районы Ленинградской области, Гдовский район Псковщины, а по реке Нарва проходит государственная граница с недружелюбной Эстонией. Район богат водными ресурсами и славится своими лесами – на них приходится больше половины всей территории. Немало здесь и полезных ископаемых, одно из которых – горючий камень сланец – и дало имя городу.

Понятие «сланцевый газ», против добычи которого в последние годы активно протестуют рядовые американцы, к этой территории отношения не имеет. Варварская добыча горючего при помощи подземных взрывов – история не из нашей жизни. Ленинградский сланец является уникальным химическим и энергетическим промышленным сырьем. Добыча этого природного ископаемого дала импульс для развития производства. Градообразующим предприятием стал «Ленинградсланец».

История Сланцев началась в 1934 году с рабочего поселка, а статус города был присвоен только в апреле 1949-го. О его былой промышленной славе напоминают памятники. Возле административного здания теперь уже не работающей шахты по добыче сланца имени С.М. Кирова с 1988 года стоит памятник этому видному большевику-ленинцу, причем композиционно он отличается от прежнего монумента образца 1958 года. Скульптуры двух рабочих, мужчины и женщины, – напоминание о том, что когда-то город был «шахтёрской столицей».

Добыча полезных ископаемых велась здесь очень динамично, ведь строительство сланцевых рудников было объявлено ударной комсомольской стройкой. Мобилизация комсомольцев вошла в историю города как «Кировский призыв добровольцев». По путевкам комсомола на строительство прибыло более 1200 человек. Их потомки и сейчас живут в городе.

В Сланцах работало несколько промышленных предприятий, на одном из них, регенератном заводе (филиал «Красного треугольника») выпускали резиновые тапочки, на подошве которых была надпись «Сланцы» – так и стали их называть в народе.

Промышленность и сегодня работает в городе, но добыча сланцев с закрытием шахт прекратилась. О прошлом напоминает микрорайон Лучки, построенный после войны немецкими военнопленными. Лучки – настоящий памятник советской индустриальной эпохе, образец шахтёрского посёлка, где можно снимать фильмы о жизни рабочих в послевоенную пору.

Библиотечный Ренессанс

Сланцевская межпоселенческая центральная районная библиотека – современное, прекрасно оснащённое электронным оборудованием учреждение культуры. К нынешнему состоянию она шла несколько лет: из городской переросла в районную, взяв под свое крыло все библиотеки района, и полностью модернизировалась. На первом этаже большого многоквартирного дома разместились и детское отделение, и отделение для взрослых читателей.

Реновация началась с отчаянной инициативы сотрудников «детской половины», которые решили принять участие в национальном проекте «Библиотеки нового поколения». Их пример стал отличным стимулом для коллег из «взрослого» отделения. Так за десять лет произошла полная модернизация учреждения культуры, которым теперь гордятся и местная администрация, и жители. С библиотекой гостей познакомила заместитель директора учреждения Марина Орлова.

Журналисты – народ искушенный, видели и другие ультрасовременные библиотеки Ленинградской области, но каждый раз испытывают потрясение от этих невероятных «храмов книг». В библиотеках нового поколения нет привычных рядов стеллажей, разделенных узкими проходами; в просторных залах светло и уютно, все фонды находятся в свободном доступе.

Дизайнерские решения приятно удивляют; интерьеры помещений легко трансформируются благодаря специально подобранной мебели. Ну и, конечно, ни одна современная библиотека не обходится без огромных мониторов, интерактивных панелей и разных электронных «прибамбасов».

Детское отделение в Сланцевской библиотеке – это настоящий квест, разработанный художником Олесей Веселовской, которая придумала и эмблему библиотеки – летящую ласточку. Здесь хорошо и радостно всем юным посетителям.

Позаботились даже о маленьких детях, которым только предстоит стать читателями. Приобщение малышей к книге начинается с игрового зала, где живут яркие печатные издания, а с экрана звучат стихи детских авторов. Авторы, между прочим, нередкие гости в библиотеке и оставляют там свои автографы. Коллекции книг с автографами насчитывается уже больше пятидесяти лет! Очень активно используется ресурс Русского музея, рассчитанный на детей младшего возраста.

Не менее интересно с точки зрения дизайна и реализации творческих проектов отделение для взрослых читателей, разделённое на тематические «территории». Формы работы с читателями отличаются удивительным разнообразием и нестандартным подходом. «Взрослая» библиотека открылась после модернизации совсем недавно, и пока не все замыслы реализованы. В ближайших планах – введение электронных читательских билетов. И если сегодня книжными фондами Сланцевской библиотеки, ежегодно пополняемыми при финансовой поддержке районной администрации, пользуются семь тысяч читателей, то модернизация позволит охватить библиотечными услугами максимальное число жителей, а само учреждение станет культурной доминантой города.

Здесь поют и мастерят

Поездки, которые организует областное Законодательное собрание для журналистов, всегда полны памятных встреч и неожиданных открытий. Таким открытием стал семейный ансамбль «Свояси», в котором все от мала до велика и поют, и рукоделием занимаются, и мастерят.

С чаепитием и песнями принимали нас в Доме творчества, где уютную, теплую обстановку создают старинные вещи – самовары, ткацкие станки, патефоны, старые сундуки и еще, конечно, созданные мастерицами куклы. Многое сделано руками талантливой ткачихи, 87-летней Тамары Понизовой.

– Наша цель, – говорит певица и мастерица Людмила Безъязыкова, – собрать всё то, что мы потеряли за века, сохранить и передать – и ремесло, и творчество. Мы собираем, записываем песни, поем их на фестивалях, на своих мероприятиях».

Дом творчества расположился в парке культуры и отдыха Сланцев – такие, говорят, уже мало где сохранились. В придачу к классическим качелям-каруселям стараниями семейного коллектива появились там и этнические мотивы – телега, мостик, домик.

Уходить из этого уютного дома нам не хотелось, особенно после зажигательного исполнения песни «Притопы на травушке».

Куклы, созданные руками участниц коллектива из болотной травы и одетые в народные костюмы, при постукивании кулаками по столу вдруг ожили и пошли в пляс. Каждому гостю досталась в подарок такая кукла на долгую память об этой чудесной встрече.

«Святая защита живого пространства»

Поездка в Сланцевский район стала и дорогой к Храму, вернее, к храмам. Купола православных церквей как символ земли Русской сопровождали нас на протяжении всего пути. В деревне Сижно стоит устремленный к небесам белоснежный храм во имя Святого архангела Михаила, построенный во второй половине XVII века. Прихожанами церкви были люди, принадлежавшие к известным дворянским родам: Мусины-Пушкины, Шишковы, Арсеньевы. Дарья Харламова, хозяйка здешних земель, была родственницей Михаила Лермонтова и воспитывалась вместе с Ниной Чавчавадзе, женой Александра Грибоедова.

Очень живописна территория храма, напоминающая парк в дворянской усадьбе, а у входа привлекают внимание яркие мозаики, выложенные на больших булыжниках.

В деревню Козья Гора, чтобы увидеть храм Покрова Пресвятой Богородицы, мы, к сожалению, не попали, поскольку всюду задерживались из-за профессиональной любознательности, но потрясающей красоты огромный пятиглавый храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Пенино€ всё-таки посетили.

Храм был полностью восстановлен за несколько лет и освящен 22 августа 2021 года митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Первое же освящение совершил Никон (Софийский), епископ Нарвский, позднее – Экзарх всея Грузии, убитый террористами в 1908 году в Тифлисе. Сослужил владыке святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Храм с высокой колокольней построен в древнерусском стиле по проекту архитектора Николая Никитича Никонова, мастера, работавшего в византийской и русской традиции, прославившегося своими постройками в Полтаве, Москве, Санкт-Петербурге, в особенности – зданием знаменитого Иоанновского монастыря на Карповке.

Строительством храм обязан купцу второй гильдии Симеону Гаврилову, который вместе с прихожанами решил поставить новый трехпрестольный храм вместо обветшавшего деревянного.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы службы, за исключением некоторых периодов истории, не прекращались, но после 1991 года он постепенно стал разрушаться. Так продолжалось до 2010 года, пока настоятель Воскресенского Смольного собора протоиерей Петр Мухин не получил благословение от правящего архиерея восстанавливать церковь в деревне Пенино.

Восстановлением храма занимается бригада строителей, которой руководит выходец из города Антрацит Луганской области. «В 2010 году 6 августа я приехал сюда. Страху было! Поле заросло кустами, церковь забита, ни окон, ни двора», – вспоминает Александр Кушнирёв. Как бывший военный, он привык ставить задачи и с точностью их выполнять, хотя и уверен, что помогает в работе сам Иоанн Кронштадтский. Иначе трудно объяснить, почему при нехватке материалов сразу же и неведомо откуда появляется очередной благотворитель – и работа не останавливается. Имеют место в храме и чудесные явления.

В результате реставрационных работ заново перекрыты купола, установлены кресты, восстановлены колокольня и цокольный этаж, поставлен иконостас, а в подвальном помещении освящен храм во имя Святителя Алексия, Митрополита Московского. Иконостас для «нижнего» храма выполнен на Ломоносовском фарфоровом заводе по желанию и на средства пожилого благотворителя.

В огромном храме может поместиться до трёх тысяч человек, но такого количества прихожан в этих краях нет. Этому величественному сооружению место где-нибудь в столице, а он стоит на возвышенности, в окружении великолепной природы, вдали от больших поселений, и дорога к нему ведет долгая, именно такая, какая и должна вести к Храму.

Как африканский сом стал бесединским

Когда и почему поселок Беседа получил такое название, до сих пор разбираются краеведы. Мы же приехали в этот уголок Волосовского района по другому поводу. Здесь, в Беседе, много лет назад Рима Петрова создала уникальное производство – ферму по выращиванию африканского клариевого сома. В Ленинградской области были еще три таких фермы, но, к сожалению, они уже закрылись. Рима Николаевна надеется, что трудности с зарубежными кормами – дело временное, и борется за выживание своего производства.

Огромные блестящие рыбины с четырьмя парами усов, которые плещутся в пластиковых контейнерах и на лету хватают подброшенные вверх корма, появляются на свет совсем крошечными, едва заметными мальками, и чтобы довести их до товарного состояния, нужно приложить немало усилий. Поразительно, как удается хозяйке сомовой фермы справляться со всеми проблемами, сохраняя при этом оптимизм и увлеченность.

Чтобы мы смогли убедиться в великолепных качествах африканского сома, для журналистов устроили вкуснейший рыбный обед, после которого, конечно же, захотелось порадовать рыбкой и своих близких. Домой увозили фарш, сосиски, копчености и рыбий жир – купили всё это прямо на производстве. К слову сказать, продукция сомовой фермы доступна жителям Кудрово, а больше во Всеволожском районе – нигде.

Рима Николаевна оказалась еще и прекрасным экскурсоводом. Жадные до новых знаний журналисты узнали, что в Беседе есть аграрная школа, основанная в начале прошлого века помещиком Павлом Веймарном. Беседский сельскохозяйственный техникум окончила сама Петрова и уже много лет живет и работает здесь. Краеведение – такая же её страсть, как и ферма. Рима Николаевна показала своим гостям усадебный парк, достопримечательности, познакомила с экспозицией дома-музея основателя французского Сопротивления, выдающегося ученого-этнографа Бориса Вильде, родившегося на этой земле.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась и эта двухдневная поездка – остались яркие воспоминания и признательность людям, которые любят свой край и стремятся передать это чувство следующим поколениям. Хочется поблагодарить наших замечательных экскурсоводов – заслуженного работника культуры, библиотекаря Сланцевской межпоселенческой библиотеки Тамару Павлову, познакомившую нас со Сланцевским поселением, и Риму Петрову, которая не перестает удивлять.

Нина УСТИЧЕВА

Фото пресс-службы ЗакСа ЛО