Открыта регистрация на марафон Дорога Жизни

Спортсмены и любители бега из Ленинградской области могут стать участниками 54-го международного зимнего марафона «Дорога Жизни», посвященного 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие пройдет 29 января. Регистрация доступна по ссылке https://heroleague.ru/calendar

В этом году участники могут выбрать дистанции в 1 км, 5 км и полноценный марафон в 42,2 км. На самой маленькой дистанции возможно участие детей от 6 до 12 лет (только в сопровождении родителей) и подростков от 12 до 16 (при наличии письменного разрешения родителей). На остальные дистанции допускаются легкоатлеты старше 18 лет с обязательным предоставлением медицинской справки.

Напоминаем, что марафон начинается у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, а завершится у памятника «Цветок жизни».