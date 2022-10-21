В ЖК «Чистый ручей» запущена система отопления

Строительство пятого корпуса ЖК «Чистый ручей» в Сертолово выходит на финишную прямую. В среднем на объекте трудятся более 50 рабочих, благодаря которым уже закрыт тепловой контур, завершаются кровельные работы, ведется внутренняя отделка, монтаж лифтов, электрики и сантехники.

Как сообщает комитет по строительству ЛО, на объекте уже запущен индивидуальный тепловой пункт и осуществляется подключение главного распределительного щита.

«До сих пор всплывает много «подводных камней», которые оставил после себя недобросовестный застройщик. Так, например, подрядчику пришлось полностью переделать кровлю, потому что выполненные работы не соответствовали утвержденному проекту. Но достроить дом – это еще половина дела, также надо подключить его к коммуникациям. Эту работу запустили. К теплу и воде дом подключили, заключаем договор на техприсоединение к сетям электроснабжения, ведутся работы по прокладке канализации», – рассказал руководитель Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области Денис Локоть.

Напомним, что строительство проблемного жилкомплекса возобновилось в марте 2022 года. Заказчиком работ выступает Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области.

Фото комитета по строительству ЛО