Во Всеволожске прошла районная ярмарка вакансий

Два раза в год, весной и осенью, Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с Биржей труда проводят дни вакансий – мероприятия, на которых соискатели могут напрямую пообщаться с работодателем.

И вот 19 октября во Всеволожском центре культуры и досуга прошла районная ярмарка вакансий, организованная Всеволожским филиалом государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области». Отметим, что помимо базы вакансий соискатели рабочих мест смогли получить на ярмарке помощь с профориентацией и открытием своего дела. Специалисты также информировали граждан о мерах господдержки и помогали заключить социальный контракт.

Участникам ярмарки вакантные рабочие места предложили свыше 20 предприятий, среди них крупнейшие работодатели Всеволожского района: ООО «Всеволожский крановый завод», ООО «ПетроМрамор», ЗАО Агрофирма «Выборжец», ООО «Лента» и другие.

При этом каждый из работодателей, если можно так сказать, показывал «товар лицом», т.е. оборудовал своё «рабочее место» красочной наглядной агитацией, презентуя преимущества своего предприятия.

С уверенностью можно сказать: во Всеволожском районе нужны работники не только для промышленности и сельского хозяйства, но и для работы в сфере торговли. Как сообщили нашим корреспондентам организаторы ярмарки вакансий, более 50 человек воспользовались услугами профконсультантов, чтобы в будущем уже прийти на предприятия для собеседования и дальнейшего трудоустройства, пройти тест на профессиональную пригодность.

Кроме того, на ярмарке вакансий специалисты службы занятости профессионально информировали соискателей работы о наиболее востребованных профессиях, ситуации на рынке труда региона, государственных услугах в сфере труда и занятости.

Ярмарка вакансий во Всеволожском районе показала, что без работы точно не останутся представители рабочих специальностей – сейчас эти профессиональные компетенции наиболее востребованы.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО