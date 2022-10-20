На Ладоге увековечили память защитников острова Сухо

В полдень 20 октября в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Дорога жизни» состоялась церемония открытия памятной стелы героическим защитникам острова Сухо, которые 80 лет назад под командованием старшего лейтенанта И.К. Гусева отразили попытку немецко-финского десанта захватить остров и уничтожить береговую батарею и маяк.

Благодаря умело организованной обороне, мужеству и героизму моряков Ладожской военной флотилии и лётчиков остров удалось отстоять, нанеся серьёзный урон противнику на Ладоге, тем самым повлияв на исход битвы за Ленинград, не позволив фашистам перерезать Дорогу жизни.

Честь открытия стелы, созданной художником Вадимом Сергеевым и мастером Андреем Рудневым, по праву былапредоставлена директору филиала музея Руслану Нехао и почётному меценату Санкт-Петербурга Грачьи Погосяну, чьим попечением были отреставрированы и установлены свыше трёхсот объектов культурного и духовного наследия.

После минуты молчания и освящения стелы, которое совершил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, в присутствии Почётного караула состоялось возложение живых цветов от губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, Министерства обороны, Главного командования военно-морского флота, Министерства юстиции РФ, областных и городских властных структур и жителей блокадного Ленинграда.

Организаторы акции разыскали и пригласили на открытие стелы дочь героя острова Сухо, командира гарнизона И.К. Гусева – Зою Ивановну и его правнучку Алису Витальевну, которые сказали нужные и важные слова.

После завершения мероприятия желающие смогли осмотреть территорию и экспозиции музея.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА