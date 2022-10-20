Из Новосаратовки в Санкт-Петербург пойдет трамвай

Инвесторы разработают проект новой трамвайной линии, которая должна соединить областную Новосаратовку с Невским районом Петербурга. Он ляжет в основу строительства для нового маршрута.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, соглашение с компаниями-застройщиками подписал в среду заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский на XXVI практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

«Ленинградская область готовит инфраструктуру будущих городов заранее, поэтому новый масштабный инвестиционный проект касается строительства трамвайной линии из Новосаратовки до Народной улицы в Санкт-Петербурге. Впереди большая работа по созданию предпроектной документации, но именно она позволит понять как пойдет трамвай, сколько вагонов встанут на рельсы и сколько будет стоить строительство», – рассказал Евгений Барановский.

Средства на предпроектные работы обеспечат застройщики «Сэтл Эстейт», «Самолет» и «Правобережный». Документацию подготовит компания «РАТИ». Контроль за исполнением соглашения возложен на «Леноблсоюзстрой».