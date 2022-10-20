Всеволожцев приглашают на презентацию книги священника Олега Патрикеева

22 октября в 14.00 в музыкально-поэтическом клубном формировании «Родник» состоится презентация книги священника Олега Патрикеева «Стихи. Проза. Размышления».

В предисловии о. Олег пишет, что стихи, проза, размышления – это жизнь человека, ищущего смысл жизни. «Кто я?» – этот вопрос задает человек свою жизнь, с детства он пытается выразить это в стихах, становясь юным, он начинает жить прозой, но всегда, сколько бы ни было человеку лет, – он размышляет: «Кто я?»

Творческая встреча состоится в помещении межведомственной районной библиотеки по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 80 (2-й этаж).