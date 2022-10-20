Во Всеволожске спасли собаку, увязшую в канаве

Необычная спасательная операция прошла во Всеволожске. Возвращаясь с работы около восьми вечера, местный житель услышал подозрительные звуки из сточной канавы. Приглядевшись, он заметил промокшую собаку. Дворняга барахталась в воде, пытаясь выбраться. Но тщетно – ее задние лапы плотно увязли в иле.

– Угодить в эту сточную канаву мог кто угодно, – рассказывает Евгений, ставший очевидцем. – Склон вдоль дороги крутой, а трава высокая и гладкая – оступиться и скатиться вниз – несложно…

Мужчина, поневоле ставший очевидцем случившегося, кинулся на помощь. Попытался ухватить бедолагу за холку. Но не тут-то было – собака огрызалась и неоднократно старалась укусить… Стало очевидно – без посторонней помощи собаку не спасти. Евгений позвонил на телефон доверия Главного управления МЧС России по Ленинградской области. И незамедлительно к месту вызова выехала дежурная смена 96 пожарно-спасательной части.

Как сообщил начальник караула 96-й ПСЧ, к моменту прибытия барбоса из водяной ловушки удалось спасти другому неравнодушному прохожему. Свое имя он не назвал. Сотрудники МЧС решили отвезти спасенное животное к ветеринару. Но собака вырвалась, и, виляя хвостом, скрылась за забором как ни в чем ни бывало… Остаётся надеяться, что бедолага поспешила к хозяину – на шее собаки был ошейник с оборванной цепью.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти