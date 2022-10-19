Школьники Всеволожского района вышли на «Тропу боевого братства»

В деревне Лемболово на территории войсковой части № 6716 с 14 по 16 октября проходили военно-спортивные состязания «Тропа боевого братства», организованные Ленинградским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» за счёт выделенной грантовой субсидии губернатора ЛО Александра Дрозденко.

«Боевое братство» организовано в 1997 году, и в настоящее время в организации более 90 тысяч человек. Основные направления работы – это социальная защита ветеранов, инвалидов войн и локальных конфликтов, реализация патриотических, гуманитарных и правозащитных проектов, волонтёрская деятельность.

К примеру, совсем недавно очередная партия гуманитарного груза отправилась к мобилизованным из Ленинградской области. Бойцам отправлено порядка двух тонн вещей – это предметы первой необходимости. Они поступили в одну из военных частей Луги. 100 комплектов термобелья и столько же пар носков, медикаменты, банные принадлежности и продукты питания собраны участниками волонтёрского движения. Также призывники получат радиостанции, тенты, металлоискатели, электро- и бензоинструменты. В качестве моральной поддержки мобилизованным передали икону и письма школьников.

Но вернёмся на площадки 17-го центра подготовки личного состава, где более 200 юноармейцев, учащихся кадетских и общеобразовательных классов средних школ Ленинградской области в возрасте от 14 до 18 лет выходили на «Тропу боевого братства Ленобласти» и боролись за призовые места.

В течение двух дней в рамках отборочных этапов конкурсанты на время проходили полосу препятствий: стенку, лестницу, бревна, а также демонстрировали навыки в стрельбе из пневматической винтовки и сборке автомата Калашникова. Также школьников проверили на способность надевать противогаз и оказывать медпомощь «раненым».

По результатам отборочных этапов в финал соревнований вышли 11 команд из 20. Победителями же в общем командном зачёте стала команда Гарболовской средней школы. Второе место заняли кадеты из Новолисино, а бронза «ушла» сборной Центра образования из Лесколово.

Итоги сообщили на торжественном построении на плацу воинской части, где после торжественного поднятия флага РФ под звуки Государственного гимна к присутствующим обратились депутат ЗакСа ЛО, руководитель Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Герой России А.Н. Махотин, командир 17-го центра подготовки личного состава подполковник А.В. Таранов и другие официальные лица.

В завершение этого военно-спортивного праздника настоятель храма-часовни иконы Божией Матери «Споручница грешных» в п. Васкелово, иеромонах Иеримия совершил литию по погибшим в Великой Отечественной войне, а также по павшим на поле брани в региональных конфликтах.

После минуты молчания участники мероприятия возложили цветы к памятнику на «Аллее славы».

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО