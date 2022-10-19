Новое Девяткино получит комплексное развитие

Первый договор комплексного развития территории, включающий строительство социальной инфраструктуры, дороги и инженерию, реализуется в Новом Девяткино.

Как сообщает пресс-службы областного правительства, комплексное развитие предполагает строительство малоэтажных домов – не более четырех этажей, детского сада на 80 мест, а также дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройство территории.

«Это пилотный для Ленинградской области проект комплексного развития территории. Застройщик планирует построить 37,5 тысячи кв.м. жилья, но принцип соглашения в том, что он обязуется обеспечить территорию всей необходимой инфраструктурой вместе с жильем. Это особенно важно для ежедневого комфорта жителей», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Договор заключен между администрацией Новодевяткинского поселения и компанией «Зенит». Застройка будет вестись на двух земельных участках, общей площадью 58 тысяч кв.м, рядом с Главной улицей.

Фото из архива «В.в.»