В Лемболово прошел 10-й Фестиваль двигательной активности «Осенний марафон»

15 октября «Поляна туристов» в Лемболово собрала около 350 любителей бега и северной ходьбы. Погода стояла чудесная, и многие приехали сюда целыми семьями. В десятый раз символ Лемболовского осеннего марафона – игрушечный кот Омар встречал гостей. Он же был изображен на золотых медалях победителей.

Первыми стартовали самые маленькие участники спортивного праздника. Для детей от 3 до 6 лет была подготовлена дистанция 100 метров. Более 100 мальчишек и девчонок в возрасте до 11 лет бежали два километра. Юниорам до 17 лет был предложен кросс на 4 км. Самым подготовленным и выносливым пришлось бежать 10 км, а около 30 человек приняли участие в полумарафонском забеге на 20 км. Не отстали и любители северной ходьбы, они могли выбрать дистанцию себе по силам. Им были предложены маршруты на 2, 4 и 10 км. Нужно отметить, что в этот же день здесь проходил заключительный этап Кубка Ленинградской области по северной ходьбе на 10 км.

Организатором мероприятия, при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, выступил спортивный клуб «Атлетико». Спонсорами праздника стали магазин «Спорт-Мастер PRO» и компания «Хваловская вода». Победители получили в награду двухсторонние медали с изображением символа Лемболовского осеннего марафона кота Омара и кленового листа. Всем призерам вручили медали, грамоты и сертификаты от магазина «Спорт-Мастер PRO». А победители получили в награду двухсторонние медали с изображением символа Лемболовского осеннего марафона кота Омара и кленового листа. Подарки для победителей и призеров предоставил магазин «Рикер Спорт».

Александр СОРОКИН

Фото группы ВК «Лемболовский Осенний марафон»