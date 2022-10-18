Из-под ливня да в огонь…

Во Всеволожском районе прошли масштабные международные учения по ликвидации техногенной катастрофы.

С 10 по 22 октября в нашей стране проводится обучение иностранных специалистов в области гражданской защиты. В программе участвуют представители стран – членов Международной организации гражданской обороны (МОГО), которая существует с 1935 года и включает в себя 50 стран и 16 государств со статусом наблюдателя.

Утром 17 октября в Мурино, на территории Главного управления МЧС России по Ленинградской области, под проливным дождем журналисты почти всех известных телеканалов и печатных СМИ региона ждали масштабного и зрелищного учения иностранных специалистов по гражданской обороне. Присутствовал на мероприятии и руководитель Санкт-Петербургского госуниверситета противопожарной службы генерал-лейтенант внутренней службы Богдан Гавкалюк, который поприветствовал участников тренировки.

Иностранные специалисты из Казахстана, Республики Камерун, Алжирской Народной Демократической Республики, Армении, Азербайджана, Сенегала, Республики Кот-д’Ивуар и Ливана вместе с нашими пожарными и статистами отрабатывали сценарий учения. В качестве наблюдателей прибыли сюда представители Ирана.

– Сегодняшняя тренировка предусмотрена программой обучения «Ликвидация ЧС на объектах нефтегазового комплекса», которую иностранные коллеги осваивают в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России. Также они приурочены к 90-летию со дня образования гражданской обороны России. Вместе с пожарными и спасателями Ленинградской области, представителями пожарной охраны Октябрьской железной дороги и курсантами пожарно-спасательного вуза иностранцам предстоит ликвидировать последствия условной техногенной аварии. В качестве сценария выбран наихудший вариант развития событий. По легенде учений, на переезде легковой автомобиль врезался в железнодорожную цистерну, перевозившую нефтепродукты. В результате аварии в легковушке оказались пострадавшие, а в цистерне образовалась пробоина и вспыхнул пожар, – прокомментировал происходящее заместитель начальника управления МЧС по Ленинградской области подполковник внутренней службы Сергей Ильницкий.

По сигналу организаторов запылала условная цистерна с нефтепродуктами, а «под ее колесами» оказалась легковушка с пятью пассажирами с различного рода и степени тяжести травмами. К очагу возгорания и утечки топлива «подлетели» несколько пожарных машин. Большинству участников операции, не владеющих русским языком, приходилось находить способы коммуникации с нашими специалистами. Кто-то разматывал пожарные рукава, другие соединяли их, третьи извлекали пострадавших из покореженного автомобиля. В считаные минуты статисты, изображавшие жертв аварии, оказались на носилках, а цистерна и прилегающее к ней здание залито водой и пеной. Участник тренировки алжирец Карим Маклафи рассказал:

– У себя в стране я занимаюсь подготовкой специалистов по пожарной безопасности для работы на предприятиях нефтегазовой отрасли. Конечно, нам приходится работать совсем в других погодных условиях. Русская осень с ее дождем создают еще более сложные условия для тренировки. Но наша главная задача, овладеть передовыми технологиями и оборудованием российских спасателей, которые зарекомендовали себя во многих странах мира как профессионалы высокого класса. А вообще мне очень нравится Россия и ее Северная столица в частности. Здесь очень красиво.

Ликвидировав последствия условной техногенной катастрофы, международная команда спасателей дружно привела технические средства в исходное состояние и охотно давала интервью журналистам телеканалов и печатных изданий. За происходящим внимательно наблюдали и учащиеся Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина.

– Для меня, как будущего пожарного спасателя, эти учения очень познавательны и интересны. Я увидел здесь много видов экипировки, оборудования и техники для спасателей. Особенно впечатляюще выглядел человек в костюме, похожем на скафандр космонавта, да и в целом всё было очень круто и зрелищно, – поделился впечатлениями третьекурсник академии Всеволод Семцов.

Организаторы, предусмотрев протяженность мероприятия и тот факт, что его участниками пришлось довольно долго находиться под проливным дождем, подготовили полевую кухню. По окончании учений все желающие отправились отведать «солдатской каши» и горячего чая.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА