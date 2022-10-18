В Сертолово почтили память героев Карельского укреплённого района

12 октября, у монумента – камня, установленного в честь героических защитников Ленинграда в составе КаУРа, в микрорайоне Чёрная Речка города Сертолово прошёл торжественно-траурный митинг, посвящённый 94-й годовщине образования Карельского укреплённого района и памяти героев, защищающих ленинградскую землю. Почтить память героев пришли представители ветеранских организаций «Боевое братство», «КаУР», ветераны войск связи, представители общественных организаций города, учащиеся чернореченской школы и участники военно-патриотического клуба «Выстрел».

Почётными гостями мероприятия стали участник Великой Отечественной войны подполковник в отставке Дмитрий Архипович Александров, который в сентябре отметил 95-летие; подполковник в отставке Сергей Леонидович Жуков – ему в сентябре исполнилось 93 года; и майор в отставке Владимир Никитич Емельянов, отметивший в прошлом месяце своё 91-летие. В мероприятии приняли участие ветераны военной службы Григорий Ревякин и Виктор Котляров. Из Санкт-Петербурга приехала Елена Горбунова, дочь солдата-связиста, воевавшего в годы Великой Отечественной войны в 147-м отдельном батальоне связи КаУР.

Открыл митинг председатель общественной организации ветеранов военной службы «Карельский укреплённый район» полковник запаса Сергей Пивень. В своей речи ветеран напомнил всем присутствующим о подвигах воинов Карельского укрепрайона и их бесценном вкладе в Великую Победу.

Обращаясь к присутствующим депутат совета депутатов, почётный житель города Сертолово Владимир Веселов напомнил, насколько важно учить историю и понимать, какой ценой досталась нам Победа.

«Нам, послевоенному поколению, трудно, практически невозможно представить, как наши отцы, деды и прадеды смогли пережить все ужасы Великой Отечественной войны. Но они смогли, выдержали, победили фашистского зверя! И сейчас мы готовы защищать нашу Родину, как это делали отважные воины Карельского Укреплённого района», – подчеркнул Владимир Васильевич.

Традиционно память героических защитников КаУРа почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу-камню, установленному в их честь. Затем для возложения цветов участники митинга проследовали к дому № 5 – к памятной доске, посвящённой Тамаре Чернаковой – инициатору истребительного движения среди девушек-воинов КаУРа, погибшей в 1942 году.

Напомним, что легендарное фортификационное сооружение расположено в трёх десятках километров к северо-западу от Санкт-Петербурга. Оно имеет статус памятника регионального значения и входило в состав Карельского укреплённого района. Фактически он спас Ленинград от вторжения финских войск в период блокады. Ещё до выхода финских войск в 1941 году к реке Сестре Маннергейм отдал приказ о её незамедлительном форсировании и продолжении наступления. Ленинград и его жители не были нужны ни Финляндии, ни Третьему рейху. Им нужна была «Великая Финляндия», в которую, по планам финских политиков, входили вся Карелия, Мурманская область, а также значительные части Ленинградской, Архангельской и Вологодской областей. Именно во многом благодаря КаУРу этим варварским планам не суждено было сбыться.

Михаил БОНДАРЧИК