В Невской Дубровке перезахоронили останки советских воинов

17 октября на поляне у железнодорожной станции Теплобетонная с воинскими почестями были преданы земле останки 14 воинов, найденные отрядом поисковиков «Невский пятачок» на территории Дубровского городского поселения в ходе ежегодной «Вахты памяти»

На торжественно-траурном мероприятии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти Ленинградской области, Всеволожского района, Дубровского городского поселения, поисковики, жители, учащиеся и кадеты общеобразовательной школы, жители.

Глава администрации МО «Дубровское городское поселение» Д.Н. Марков поблагодарил поисковиков за тяжелую и благородную работу, отметил их вклад в увековечение памяти павших солдат.

Руководитель поискового отряда «Невский пятачок» Мельниченко Сергей рассказал об особенностях «Вахты памяти» в этом году: «Останки воинов были найдены на территории Дубровки и в Песках. Это защитники Родины, но есть и одна защитница. Так как найдены рядом с бывшим аэродромом в Песках, можно предположить, что служили в батальоне аэродромного обеспечения. К сожалению, медальонов и именных вещей, позволяющих установить имена погибших, обнаружить не удалось. Отряду «Невский пятачок» двадцать семь лет, и каждый год в течение этого времени мы поднимаем останки воинов, проводим захоронения, в 2014 году было захоронение останков 1624 воинов, в этом году – 14 человек. Но это происходит каждый год. Часто спрашивают, как мы их находим. Это не мы их находим, а они нас…»

После минуты молчания протоиерей храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» Валериан Жиряков отслужил поминальную литию. Во время службы в небе над поляной пролетели 14 лебедей и прекратился дождь.

Прозвучали залпы ружейного салюта роты Почетного караула.

Прошла церемония захоронения воинов. Каждый бросил горсть земли в братскую могилу, а потом поисковики, батюшка, кадеты, глава администрации, учитель взяли лопаты и сформировали холм, обложили его еловыми ветками.

К братской могиле были возложены венки от Законодательного собрания Ленобласти, от администрации и жителей МО «Дубровское городское поселение», от совета ветеранов, от отдела увековечения памяти погибших при защите Отечества. Красные гвоздики возложили кадеты, жители.

Сейчас на этом святом месте захоронены останки более трех тысяч воинов. Здесь находятся несколько братских захоронений. Эта поляна – место нашей памяти о подвиге воинов, нашей скорби и гордости за величие духа народа.

Мила Тарасова

Фото пресс-службы администрации ВМР