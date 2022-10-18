Всеволожские шашисты завоевали медали международных соревнований

В Грузинском городе Кабулети с 3 по 11 октября проходили Первенство Европы и Кубок мира по шашкам. В соревнованиях участвовали около 100 сильнейших шашистов из России, Белоруссии, Грузии, Армении, Молдавии, Эстонии, Израиля и других стран.

Наш земляк Иван Дьяченко выступал на Первенстве Европы в группе «юниоры до 20 лет» и «юниоры до 27 лет». Он стал победителем в молниеносной игре (блиц) и занял третье место в быстрой игре (рапид). На церемонии закрытия соревнований, кроме заслуженных наград, Ивану вручили диплом о присвоении звания «Мастер» спорта Международной федерации шашек (FD)!

Здесь же в борьбе за Кубок мира выступал другой шашист из Всеволожска – мастер спорта России Мажит Саршаев. Он завоевал золотую медаль в программе по молниеносной игре в русские шашки (версия 64) и бронзовую в молниеносной игре по бразильской версии шашек – 64. По итогам трех этапов Кубка мира Мажит Саршаев находится на втором месте, уступая спортсмену из Тулы, гроссмейстеру России Александру Гетманскому.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района