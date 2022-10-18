Всеволожские гусляры выступили в составе сводного ансамбля

15 октября на сцене Дворца культуры «Рыбацкий» состоялось первое выступление сводного ансамбля гусляров «Содружества Детских музыкальных школ, Детских школ искусств имени М.И. Глинки» под руководством Виктории Бирюковой. Концерт прошёл с большим успехом и при полном аншлаге, зрители искупали юных артистов в аплодисментах и долго не отпускали со сцены после окончания концерта.

«Содружество Детских музыкальных школ, Детских школ искусств имени М.И. Глинки» существует с 2016 года. Это объединение девяти образовательных организаций дополнительного образования детей из разных городов России и ближнего зарубежья, носящих имя великого русского композитора, создано с целью организации и совместного проведения научно-практических конференций, творческих образовательных проектов, обмена педагогическим опытом и инновационными технологиями в области дополнительного художественного образования детей.

В этом учебном году в рамках творческого сотрудничества успешно стартовал проект «Сводный ансамбль гусляров». Всего за полтора месяца активной подготовки ученики Детских школ искусств им. М. И. Глинки города Всеволожска и Санкт-Петербурга подготовили три произведения, и с блеском исполнили их в минувшую пятницу в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Невские струны» («Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки») под руководством талантливого дирижера Егора Кузнецова. Однако этим деятельность сводного ансамбля не ограничится, в планах коллективов расширение общего репертуара, новые совместные выступления и творческие поездки.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО