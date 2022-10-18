Всеволожские активисты подключаются к движению «Своих не бросаем»

Движение «Своих не бросаем» набирает обороты, и желающих присоединиться с каждым днём становится всё больше. Почти десять тонн груза помощи и поддержки собрали жители Всеволожска и других городов Ленобласти буквально за несколько дней, чтобы передать нашим защитникам в ДНР и ЛНР.

Всеволожские журналисты отправились в пункт сбора движения «Своих не бросаем», где вовсю кипит работа. Волонтеры собирают, сортируют, пакуют и отправляют сотни коробок с гуманитарной помощью. Помимо теплых вещей и практичных подарков, солдатам шлют вкусности и слова поддержки. Самый ценный груз – письма на фронт. Аккуратные треугольные конверты и яркие красочные плакаты подготовлены школьниками всех возрастов.

Волонтеры поделились, что в ответ получают много видеоприветов от солдат. Ребята особенно благодарны за добрые слова и пожелания, а потому активисты заботятся о том, чтобы в каждой уходящей на фронт коробке оказалось несколько писем.

По материалам издания «Всеволожск. Городская жизнь»

Фото Геннадия Сапьяна