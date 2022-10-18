Во Всеволожске пройдет ярмарка вакансий «Старт в карьеру»

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с Биржей труда проводят дни вакансий – мероприятия, на которых соискатели могут напрямую пообщаться с работодателем.

В эту среду, 19 октября, во Всеволожском центре культуры и досуга пройдет районная ярмарка вакансий. Мероприятие будет проходить с 11.00 до 14.00, вход свободный.

Напомним, что помимо базы вакансий, Всеволожский центр занятости населения оказывает помощь с профориентацией и открытием своего дела. Специалисты расскажут о мерах господдержки и помогут заключить социальный контракт.