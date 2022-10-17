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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Жители Всеволожского района могут помочь в борьбе с наркотиками

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В понедельник, 17 октября, стартовал второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Жители Всеволожского района по специальной «горячей линии» могут оставить сигнал о фактах распространения, употребления или хранения наркотических веществ.

Звонки принимаются специалистами по телефону 8 (812) 573-79-96 в период с 17 по 28 октября. После фиксации сигнала будет проведена проверка оперативно-розыскной информации.

Главная цель акции – привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотических и психотропных веществ. Нелегальный рынок очень гибок: регулярно появляются новые места и схемы распространения опасных веществ. Помочь получить максимально оперативную и достоверную информацию нередко помогают простые жители, заметившие подозрительные «передачи» или граждан, регулярно ищущих что-то в одних и тех же местах.

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