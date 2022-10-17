В Сертолово прошел концерт для мобилизованных ленинградцев

В минувшее воскресенье, 16 октября, в городах Ленобласти прошли концерты с заслуженными артистами, организованные специально для мобилизованных граждан. Приехали именитые гости и в Сертолово, чтобы поддержать боевой дух призванных ленинградцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на небольшой «походной» сцене выступил заслуженный артист РФ Борис Галкин, финалист телепроектов «Х-фактор» и «Главная сцена» Павел Кузьмин и солист Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Дмитрий Лаутало.

С напутственным словом к солдатам обратилась депутат Государственной Думы Светлана Журова. Она подчеркнула важность их вклада в защиту людей Донбасса, которые восемь лет не знают мира. Также депутат пожелала бойцам вернуться домой, к своим близким, в целости и сохранности.