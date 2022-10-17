В копилке шахматного клуба из Колтушей «серебро» всероссийских соревнований

Со 2 по 10 октября в Самаре проходили Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди сельских клубов. Около 170 любителей шахмат из 23 регионов страны боролись за звание сильнейших.

Принял участие в соревнованиях и шахматный клуб «Белый ферзь» из Колтушей, который существует с 2015 года. За это время его воспитанники успели поучаствовать во многих соревнованиях на местном уровне, а некоторые стали чемпионами Ленинградской области. Но особой гордостью ребят и их тренера Инессы Битковой являются лавры всероссийских соревнований. Вот уже третий год подряд колтушские шахматисты представляют Северо-западный Федеральный округ на традиционном первенстве страны среди сельских клубов. Прошлогодний чемпионат принес «Белому ферзю» «золото» и «бронзу». Наград удостоились Софья Биткова, выступавшая в возрастной категории до 13 лет, и Гордей Бугаев.

В этом году честь 47-го региона защищали семеро ребят клуба «Белый ферзь». Самый высокий результат в турнире показала Александра Воркова. Семилетняя девочка поднялась на вторую ступень пьедестала всероссийских соревнований.

– Сегодня в колтушском шахматном клубе занимается около 40 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Мы регулярно выезжаем на соревнования, и благодаря этому у нас уже выделились несколько фаворитов. Кроме Александры Ворковой, Софьи Битковой и Гордея Бугаева хочется отметить успехи Ивана Ситникова. В копилке каждого из них уже есть медали Всероссийских соревнований, – рассказала тренер и руководитель шахматного клуба «Белый ферзь» Инесса Биткова.

В конце прошлой недели воспитанники Инессы Битковой участвовали в первенстве Ленинградской области, по итогам которого Гордей Бугаев занял первое место среди детей 2014 года рождения. В возрастной группе 2017 года Анастасия Антоновская стала серебряным призером, а Алене Фроловой досталась «бронза»

Александр СОРОКИН

Фото из архива Инессы Битковой