Александр Соснин стал обладателем хрустального Кубка России

8 и 9 октября в Рязанской области в современном биатлонном комплексе «Алмаз» проходил шестой, заключительный, этап Кубка России по летнему биатлону в категории MASTERS. Более 80 сильнейших спортсменов из 16 регионов страны в возрасте от 35 лет боролись за лидерство.

На мероприятии присутствовали губернатор Рязанской области Павел Малков, двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Честь Ленинградской команды в возрастной категории 65+ защищал Александр Соснин. Выступая в спринте, он стал победителем и обладателем хрустального Кубка России.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Александра Соснина