Автономная некоммерческая организация дополнительного профобразования «СоНата» (АНО ДПО «СоНата»), успешно реализовав все без исключения проекты, намеченные на первое полугодие текущего года, уже в июле продолжила свою работу. Проект «Культурный код 47: преемственность поколений» продолжил следовать в своём направлении по культурно-просветительской и образовательной деятельности в среде молодёжного и серебряного волонтёрства. Основное внимание в проектах уделяется речевой и коммуникативной направленности.

Одним из важных мероприятий в 3-м квартале стал Гражданский форум Ленинградской области «Команда 47», который проходил с 14 по 16 сентября на территории всесезонного курорта «Игора». Участниками этого важного собрания были и наши коллеги – Наталья Петровна Соболькова и Наталия Николаевна Фролова. Как отметили в СМИ все участники, форум стал не просто чередой обучающих мероприятий, а настоящим «живым интерактивом, где создавались новые идеи, новые нейронные связи, новые команды между районами Ленобласти» и не только.

Появилась возможность, созданная ФНС по ЛО, где в онлайн-режиме можно задать свои вопросы и получить оперативно ответы от сотрудников налоговой службы. Осталось подписаться на канал и задать вопрос – такого взаимодействия ещё не было.

В завершающий день форума состоялся открытый диалог с губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко, который дал разъяснения и надежду на решение многих вопросов.

Наши коллеги-делегаты остались очень довольны диалоговым форматом и пониманием текущего момента. Произошло расширение сознания членов «Команды 47». Мы – в быстро меняющемся мире, и содержание его зависит от нас.

Но и наша организация не стоит на месте! Центр проектов «СоНата» в новом учебном году продолжил работу с младшими школьниками по курсу «Коммуникативный английский язык» с использованием методик международного формата. Курс стал ещё интереснее. Продолжается работа в рамках регионального проекта «Олимпиадное и конкурсное движение по английскому языку младших школьников Ленинградской области» при поддержке Фонда Президентских грантов! В проекте с сентября этого года участвуют Лужский и Сосновоборский районы, всего уже около 3500 школьников 4 – 6 классов из 6 муниципалитетов присоединились к массовому движению.

Добавим, что в этом полугодии расширились возможности образовательного проекта «Эффективная коммуникация» по охвату целевой аудитории, появился новый, дистанционный формат заочной реализации проекта на образовательной платформе сайта https://sonataprogram.ru/ . Так, успешно в дистанционном формате в июле – августе, как «понимать друг друга», помогла методическая разработка на тему «Коммуникативные компетенции в социальной среде. Учимся общаться и понимать друг друга» в содружестве Елены Анатольевны Соколовой, к.ф.н., доцента, и Натальи Петровны Собольковой, к.п.н., доцента. Так будет проходить обучение методистов, педагогов, старшеклассников и родителей. Надо отметить, что обучить в данном формате намечено не менее 50 человек любого возраста.

Главное – захотеть учиться! И это только начало!

И совсем не дистанционно, а по старинке, в реальном формате, продолжили общение летом и наши участники старшего поколения – люди «серебряного» возраста. Кроме приятного времяпрепровождения на даче, в гостях, 22 июля совместно с молодёжью (всего – 27 человек) состоялась незабываемая экскурсия «Острова Петербурга» на теплоходе «Корюшка» под аккомпанемент саксофона. Хорошо отдохнули все! Прогулки были проведены ещё дважды, но в других составах.

Возобновили в сентябре работу и Клуб интеллектуалов «серебряного» возраста «Твоё место в быстро меняющемся мире», и Вокальная студия «Соната». Необходимо отметить, что мы рады были нашим новым участникам как на речевых тренингах, так и на репетициях по вокалу.

На площадке Всеволожской межпоселенческой библиотеки в тренинговом формате групповые психологические консультации провела к.п.н., доцент Соболькова Наталья Петровна. На первом занятии шёл серьёзный разговор-обсуждение по теме: «Непреложные истины», т.е. говорили о том, с чем не поспоришь…

Второй день занятий клуба в сентябре был посвящён теме «Менталитет», т.е. мировосприятию или умонастроению народов как русского, так и других стран. Валерий Павлович Глеб, бессменный активный участник нашего клуба интеллектуалов, подготовил материал о присущих качествах для русского человека, т.е. его ментальности.

При обсуждении все были согласны, что только нашим людям свойственны обострённое чувство справедливости, самопожертвование, стремление жить по правде, коллективизм и другие. Содержательным было и выступление Кудряшовой Валентины Алексеевны, подготовленное по страницам книги Архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Побывали слушатели и на виртуальных видеоэкскурсиях на п/о Ямал и в Исландии.

Прекрасным завершением летне-осеннего периода работы нашего коллектива единомышленников стало выступление со сцены Всеволожского ДК на праздновании Дня добра и уважения, посвящённого пожилым людям города Всеволожска. Зрители очень тепло встретили наш молодой ещё коллектив – Вокальную студию «Соната», где есть участники совсем немолодого возраста – до 86 лет. Пожелаем им и их руководителям здоровья и новых творческих успехов!

Приглашаем всех желающих в нашу команду! Подробнее о нас: в соцсетях и на сайте https://sonataprogram.ru/

Татьяна ЧЕРНЫШОВА