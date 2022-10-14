МФЦ Ленобласти проведут прямой эфир об услугах по трудоустройству

17 октября в 15.00 в эфире еженедельной программы «Директор МФЦ – на связи!» пройдет прямая линия Центра занятости населения и МФЦ Ленинградской области.

На вопросы жителей региона ответят директор многофункционального центра Ленинградской области Сергей Есипов и директор областного Центра занятости населения Илья Яценко. Они обсудят актуальные вопросы помощи и содействия гражданам в поиске работы, предоставления государственных услуг по трудоустройству, предлагаемых в МФЦ, взаимодействие центра занятости и МФЦ в вопросах кадрового обеспечения центров.

Во время эфира каждый житель региона сможет обратиться к выступающим с вопросом и получить развернутый ответ. Задать вопрос можно заранее через социальные сети МФЦ Ленинградской области, а также непосредственно во время эфира – по телефону горячей линии (812) 775-47-70 или через сообщение в WhatsApp 8 (931) 303-36-75.

Дополнительная информация и ссылка на эфир размещена на сайте МФЦ.