О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

МФЦ Ленобласти проведут прямой эфир об услугах по трудоустройству

0 Комментариев

17 октября в 15.00 в эфире еженедельной программы «Директор МФЦ – на связи!» пройдет прямая линия Центра занятости населения и МФЦ Ленинградской области. 

На вопросы жителей региона ответят директор многофункционального центра Ленинградской области Сергей Есипов и директор областного Центра занятости населения Илья Яценко. Они обсудят актуальные вопросы помощи и содействия гражданам в поиске работы, предоставления государственных услуг по трудоустройству, предлагаемых в МФЦ, взаимодействие центра занятости и МФЦ в вопросах кадрового обеспечения центров.

Во время эфира каждый житель региона сможет обратиться к выступающим с вопросом и получить развернутый ответ. Задать вопрос можно заранее через социальные сети МФЦ Ленинградской области, а также непосредственно во время эфира –  по телефону горячей линии (812) 775-47-70 или через сообщение в WhatsApp 8 (931) 303-36-75.

Дополнительная информация и ссылка на эфир размещена на сайте МФЦ.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Малышей ждут в МФЦ
  2. Пенсионные льготы помогут оформить в МФЦ
  3. Самый важный документ
  4. Новый статус – новые возможности

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code