В воскресенье в России во второй раз отметят День отца

Папа играет в жизни малыша ничуть не меньшую роль, чем мама. С самого рождения ребенок должен ощущать рядом присутствие мужчины. Папа – это авторитет как для сына, так и для дочери. Он побуждает ребенка учиться, преодолевать трудности, мотивирует на достижение целей. И чем старше становится ребенок, тем сильнее он нуждается в отцовском внимании – в этом убежден Игорь Кораблев (на фото), который вместе с супругой Еленой воспитывает шестерых детей. Вот они все вместе с папой – Николь, Влада, Марк, Тимофей, Анастасия и Эвелина.

Родился и вырос Игорь Владимирович во Всеволожске, здесь же окончил 5-ю среднюю школу. Поучил специальность газоэлектросварщика АЭС, однако свою трудовую жизнь связал с индивидуальным предпринимательством. Благодаря вступлению в специальную программу, разработанную районной администрацией для многодетных семей, а также Фонду «Всеволожский центр поддержки предпринимательства» семье удалось открыть собственное дело. Сегодня мастерскую по заточке инструментов Игоря Кораблева знают не только жители города – к нему везут дорогостоящий инвентарь со всего района, а также из Санкт-Петербурга.

Однако свой успешный бизнес Игорь Владимирович ведет так, чтобы уделять максимальное внимание семье и детям – с утра нужно всех ребят развести по учебным и дошкольным учреждениям, днем – в кружки и на секции, а вечером – собрать дома. «Выходные – конечно, с семьей, а как же иначе? – удивляется отец многочисленного семейства. – Я сам заядлый грибник, и дети тоже очень любят лес, природу, тихую охоту. Играем в футбол, вообще спорту, а также творческому и духовному развитию уделяем особое внимание».

Еще Игорь Владимирович увлекается резьбой по дереву, а в летнее время вместе с сыновьями занимается строительством дома для своей дружной семьи.

Жена Елена, с которой Игорь состоит в браке вот уже 20 лет, на мужа не нарадуется – мастер на все руки, верный и любящий супруг, нежный и заботливый отец.

И наконец, наши замечательные земляки Кораблевы носят гордое звание «Почетная семья Ленинградской области» – и заслуга в этом в немалой степени принадлежит отцу семейства, который сумел создать и сохранить подлинный очаг любви, благополучия и счастья.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА