Во Всеволожском районе догазифицируют 13 населенных пунктов

Благодаря новому объекту во Всеволожском районе появилась возможность догазифицировать 13 населенных пунктов. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершило строительство межпоселкового газопровода протяженностью 13 км от газораспределительной станции «Невская Дубровка» до деревни Манушкино.

Новый объект позволит газифицировать более 40 домовладений деревни. При этом за счет «закольцовки» с газораспределительной станцией «Всеволожская» появляется возможность газификации еще нескольких населенных пунктов. Сняты технические ограничения для подачи газа в деревнях и поселках Ексолово, Хапо-ое, Озерки, Новая Пустошь, Мяглово, Разметелево, Вирки, Тавры, Аро, Воейково, Лиголамби, Кирполье, Хязельки. Их жители могут направлять заявки на догазификацию.

Ленинградская область выделяет из бюджета средства на проведение газопроводов по земельным участкам жителей. На поддержку могут рассчитывать любые собственники индивидуальных домов, которые не меньше года прожили в газифицируемом доме. Регион компенсирует жителям от 180 до 300 тысяч рублей, при этом 60 тысяч из этой суммы они могут потратить на покупку газовой плиты, счетчика, котла, водонагревателя.

Заявку на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации, на сайте, на странице «ВКонтакте», по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и в МФЦ.

По материалам пресс-службы Комитета по строительству ЛО