Во Всеволожске почтили память писателя Юрия Слепухина

12 октября в Центре культуры и досуга г. Всеволожска состоялся День памяти писателя Юрия Слепухина, чьим именем названы одна из улиц и Центральная библиотека города.

Человеческая и творческая судьба Ю. Слепухина складывалась непросто, несмотря на то, что его книги были горячо приняты читателями, особенно роман «Перекресток» – о довоенной юности и начале Великой Отечественной войны.

Писал много, печатали мало. Жить, как и большинству репатриантов, разрешили только в провинции и даже подальше от больших городов. С немалыми сложностями Юрию Григорьевичу удалось перебраться под Ленинград: сначала в город Ломоносов, а затем и в город Всеволожск, где он и прожил на улице Достоевского почти 34 года.

Здесь были написаны все произведения последних десятилетий, в том числе «Тьма в полдень», изданная в 1968-­м, «Сладостно и почетно» – 1985-й, роман «Ничего, кроме надежды», завершающий великую тетралогию о войне, названную критиками «Война и мир» XX столетия».

Инициаторами проведения памятного мероприятия при поддержке администрации района и отдела культуры традиционно выступили Всеволожская межпоселенческая библиотека и Благотворительный фонд имени Ю.Г. Слепухина: «Лучшие книги – библиотекам».

Перед началом встречи почитатели творчества писателя смогли познакомиться с произведениями Юрия Слепухина на книжной выставке, любовно подготовленной библиотекарем Еленой Юрьевной Цедрик. По её словам, главной темой его романов стала выстраданная нравственная позиция личности перед государством, обществом, отдельным человеком. Он был одним из тех русских людей, которых не смогли сломить обстоятельства, которые всю жизнь носили в сердце любовь к России.

Встреча продолжилась показом небольшого фильма о Юрии Слепухине, снятого на средства гранта администрации района. Этот фильм стал первым в новом проекте «Известные люди Всеволожского района». Это была большая, кропотливая работа, которую провели режиссёры, сценаристы Всеволожского медиацентра В-1 (автор фильма – Елена Нупрейчик, оператор-постановщик и режиссёр монтажа – Алексей Урбант, оператор Дмитрий Егоров) в содружестве с Натальей Слепухиной.

В течение 18 минут, в которые продолжался фильм, на экране известные люди, знавшие Юрия Слепухина, приоткрывали неизвестные страницы его жизни, делились воспоминаниями о встрече с этим удивительным человеком; здесь же были продемонстрированы архивные видеосвидетельства, запечатлевшие наиболее значимые высказывания писателя.

Здесь же была представлена музыкально-литературная композиция, в которой были использованы несколько отрывков из романа Юрия Слепухина «Южный крест». Творческий коллектив Всеволожского центра культуры и досуга в составе Александра Маркина, Лидии Парамоновой, Венеры Алиевой и Евгения Шунькова, а также приглашённые артисты Анна Ананьева и Юрий Чулков из Санкт-Петербурга блистательно воплотили на сцене героев романа, который пронизан ностальгией по Родине и русскому человеку.

В завершение Дня памяти перед присутствующими в зале выступили заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько, друг Юрия Слепухина, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади Санкт-Петербурга, протоиерей Константин Смирнов и вдова писателя Наталья Слепухина, которые сказали нужные и важные слова, подчёркивающие значение произведений Юрия Слепухина для понимания сути и смысла произошедших в нашей стране исторических событий.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА