В Ленобласти началась осенняя миграция лебедей

Десятки тысяч белоснежных красавцев-лебедей пересекают 47-й регион исключительно транзитом, по пути из тундры и лесотундры. Лишь несколько сот пар этих птиц продолжают род в нашей Ленинградской области, и даже в черте Петербурга.

Интересными наблюдениями поделился биолог Павел Глазков, автор блога о дикой природе «Каждой твари по паре». Специалисту удалось запечатлеть небольшую стаю перелётных лебедей в поселке Лепсари во Всеволожском районе.

– Лебеди могут задержаться у нас до нескольких недель. Отдохнут, подкрепятся – и продолжат свой нелегкий путь к местам зимовки, в Западную Европу. Там они переживут зиму – и весной вновь вернутся на родину, чтобы дать начало новой жизни, – пояснил Павел Глазков.

Отметим, что в Ленинградской области можно встретить три вида лебедей: лебедя-шипуна, лебедя-кликуна и малого (тундрового) лебедя.