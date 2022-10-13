Во Всеволожской школе искусств чествовали учителей

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки прошел концерт обучающихся и преподавателей, посвящённый Дню учителя. Мероприятие стартовало с поздравления образцового коллектива – музыкального театра «Премьера».

На сцене сменяли друг друга исполнители и ансамбли, звучали произведения Сергея Рахманинова, Александра Даргомыжского, Максима Дунаевского, Михаила Глинки и других корифеев русской музыки.

В концерте приняли участие также и победители районного конкурса «Осенние мелодии», получившие Гран-При: Арина Мацута, Анна Кузнецова (преподаватель В.В. Бирюкова) и Иван Федотов (преподаватель Е.Ю. Рогачев)

Директор школы искусств заслуженный работник культуры РФ Людмила Беганская поздравила всех с праздником и вручила преподавателям Людмиле Конради и Евгении Красовской Благодарности Главы администрации Всеволожского района.

Она также поблагодарила за труд Викторию Бирюкову и Ирину Обежисвет, получивших на районном празднике в Театре «Буфф» Почётную грамоту Совета депутатов района и Почетную Грамоту Главы администрации.

Здесь же Почетной грамотой Комитета по культуре и туризму Ленинградской области была награждена Вера Смирнова, а Благодарность Ленинградского областного Дома народного творчества получила Дарья Тарантович.

Но, безусловно, лучшая награда для каждого преподавателя – это успех обучающихся, что и было подтверждено состоявшимся концертом, на котором собравшиеся в зале аплодисментами поздравили Викторию Бирюкову, получившую премию Министерства культуры как лучший преподаватель в области музыкального искусства.

Отметим, что она – победитель конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «Детская школа искусств», «Детская музыкальная школа», «Детская хоровая школа» за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства в 2022 году.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО