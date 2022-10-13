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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во всеволожской библиотеке прошла встреча с детской писательницей

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9 октября в гости ко всеволожским мальчишкам и девчонкам из Выборга приехала известная детская писательница Аня Доброчасова – автор 35 замечательных рассказов про брата и сестру: «Апельсин», «Влюблённый Дед Мороз», «Кастрюля для воспитания» и других.

А начинала она с того, что в детстве очень любила рисовать акварельными красками. Со временем Аня стала иллюстратором книг известных писателей. К примеру, она иллюстрировала стихи Роберта Рождественского, её рисунки украшают книгу известной писательницы Элинор Портер «Поллианна» и многие-многие другие. И в конце концов пришла к тому, что стала сама писать весёлые, наполненные своеобразным юмором, истории о своём детстве и людях, её окружающих. Писательница очень любит детей и животных. Теперь она иллюстрирует и свои книги.

На встрече с читателями Аня рассказала о том, какие профессии есть в книгоиздательском деле, как создаются иллюстрации, как готовятся к изданию книги.

Рисунки Ани очень узнаваемы: они всегда насыщены многими деталями, движением, эмоциональностью героев. Аня очень любит рисовать сюжеты из собственного детства. Рисует она сначала карандашом, потом тоненько обводит рисунок тушью и в завершение замысла использует акварельные краски. По рассказам и иллюстрациям писательницы можно легко и весело перенестись в мир её детства, описанных искренне и естественно.

Аня Доброчасова – человек увлекающийся и творческий. Она пытается пробовать себя в разных жанрах. Так, совсем скоро выйдет первая её книжка в жанре фэнтези. В ней пойдёт разговор о создании Петербургского зоопарка.

А ещё Аня любит вырезать фигурки из дерева: крошечных куклят, как сама о них говорит. Они весёлые и забавные. У Ани есть страничка в соцсети «ВКонтакте». Она часто разыгрывает там своих куклят, игры-ходилки, удивительные закладки. Всё это делает сама. Встреча прошла очень интересно. Приятно видеть человека, влюблённого в своё дело!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

 

 

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