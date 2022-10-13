Во Всеволожске появилось новое «разворотное кольцо»

Глава администрации района Андрей Низовский сегодня, 13 октября, осмотрел новую автомобильную развязку на пересечении Всеволожского проспекта и ул. Баркановской.

После введения её в эксплуатацию на территории города Всеволожска появилось новое «разворотное кольцо» для пассажирского транспорта и удобная стоянка для личного транспорта граждан. В ближайшее время на этой территории будет построен павильон и навес на автобусной остановке. Само строительство и благоустройство территории было осуществлено силами Всеволожской муниципальной управляющей компании за счёт средств бюджета г. Всеволожска.

Принявшая участие в рабочей поездке депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова по достоинству оценила произошедшие изменения во Всеволожске: «Я не понаслышке знаю, что проблема дорог в городе всегда стояла очень остро. Когда я впервые 20 лет назад побывала во Всеволожске – это был не вполне благоустроенный город… Сейчас он расцветает… Предстоит ещё очень много сделать для того, чтобы он стал образцовым в полном смысле этого слова. Но то, что я вижу сейчас, меня радует, а особенно, что в городе при строительстве и ремонте дорог обращают большое внимание на людей с ограниченными возможностями здоровья».

Андрей Низовский поблагодарил Светлану Журову за оказываемое району постоянное внимание и добавил: «За прошедшие 8 лет состояние дорог в городе улучшилось значительно благодаря тому, что нам удалось привлечь для этого средства федерального центра. Пользуясь случаем, я поздравляю наших дорожников с профессиональным праздником и заверяю всех, что мы будем работать над благоустройством города с утроенной силой!»

С руководителем районной администрации согласился глава г. Всеволожска Станислав Богдевич: «За 4 года из 500 000 метров наших дорог нам удалось привести в должное состояние 70%. В этом году мы проведём ремонт дорожного полотна на ул. Александровской, Евграфова, а в следующем году мы уже запланировали ремонт дорог на ул. Комсомола, Героев и других. Следует отметить, что значительно выросло качество асфальта, что положительно сказывается на сохранности дорог».

В рабочей поездке приняли участие начальник управления строительства администрации района Александр Корнеев и руководитель предприятия «ГарантЪ» Дмитрий Альхов.

А за день до этого о выполняемых дорожных работах и перспективах дорожного строительства нашему корреспонденту рассказали начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации района Елена Веселова, главный специалист Елена Баскова (ответственная за состояние дорог во Всеволожске) и ведущий специалист Александр Демчев (ответственный за состояние дорог во Всеволожском районе).

По их словам, автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов представляют собой в основном подъездные дороги к населенным пунктам, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, социально значимым объектам. В настоящее время в муниципальной собственности насчитывается 16 автомобильных дорог, ведётся работа по постановке на учёт еще двух автомобильных дорог.

Наиболее значимыми в настоящее время названы ремонт участка автомобильной дороги «Южное шоссе – массив «Блудное»; ремонт автомобильной дороги «Дорога от ул. Лиственной до пр. Первомайский» на участке от ул. Лесной до поворота на Всеволожское кладбище; ремонт участка автомобильной дороги «Александровское шоссе, продолжение до Выборгского шоссе» на участке от СНТ «Заозерное» до СНТ «Заря-3» (отдельно стоит отметить, что впервые в 2022 году получена субсидия из дорожного фонда Ленинградской области на ремонт).

Также, по их мнению, считается важной подготовка заявочной документации на получение субсидии из дорожного фонда Ленинградской области на софинансирование работ по ремонту автомобильной дороги «СНТ «Троицкое-4» – мост р. Вьюн» на всем протяжении (1600 м). Кроме того, администрацией направлена заявка на участие в программе ремонта (на всем протяжении) автомобильной дороги «Выборгское шоссе – оз. Пасторское» на 2023 – 2025 гг. как подъездной дороги к садоводствам, расположенным на территории Ленинградской области.

По состоянию на октябрь 2022 года заключены контракты и подрядные организации вот-вот приступят к работам по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Евграфова (от ул. Антоновской до ул. Новоладожской), по ул. Лубянской (от пр. Алексеевский до ул. Комсомола), по ул. Александровской (от Октябрьского проспекта до ул. Надеждинской) г. Всеволожска.

В завершение беседы сотрудники отдела от администрации района и от себя лично поздравили всех, кто причастен к дорожному хозяйству: строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работников предприятий, изготовляющих материалы для строительства дорог, с профессиональным праздником и пожелали им всего самого наилучшего.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА