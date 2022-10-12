Юные агалатовцы знакомятся с пекарным делом

В преддверии Всемирного дня хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября, мы расскажем о пекарне «Хлебная артель», расположенной в деревне Касимово и известной далеко за пределами Агалатовского поселения.

Дмитрий Куролесов – человек, который дарит людям, своим соседям и местным жителям натуральный домашний хлеб. Пекарня «Хлебная Артель» располагается в деревне Касимово. Здесь всё исконно русское и качественное: начиная от натуральности продуктов, и заканчивая большой, занимающей практически всё помещение, печкой. О начале своей пекарской деятельности Дмитрий вспоминает: «Я сам вырос в деревне, привык питаться натуральными продуктами. С появлением в семье второго ребенка стал задумываться о том, чем я кормлю своих родных. Зашёл в интернет и прочитал состав дрожжей. Начал выращивать свою закваску, и домашней традицией стала выпечка хлеба. Выпекали сами 5 – 6 лет, а потом совместно со знакомыми построили пекарню. Теперь печём для всех желающих отведать наши вкуснейшие изделия!».

Натуральность и вкус, искренность, профессионализм и огромная любовь к делу – вот чем руководствуется пекарь «Хлебной Артели». Для Дмитрия большое счастье создавать живой продукт для окружающих, дарить радость людям. Рабочий день в пекарне длится примерно 12 часов, и начинается он очень рано – в 5 утра, а в летний период – в 3 утра! Для изготовления хлеба пекарь готовит закваску, а затем начинает сам процесс выпекания. За это время Дмитрий приготавливает формовой и подовый хлеб.

У «Хлебной Артели» уже много постоянных клиентов, однако с каждым новым месяцем плодотворной работы поток желающих приобрести хлеб у известного теперь не только в Касимово, но и в соседних поселениях Дмитрия Куролесова увеличивается.

Для учеников МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» Дмитрий часто устраивает мастер-классы, рассказывая ребятам, как из посеянного зёрнышка рождается буханка ароматного, мягкого, вкусного хлеба. Показывает зерно, мельницу, как из зерна получается мука. Пока протапливается печь, и доходит поставленное с утра тесто, Дмитрий угощает детей натуральным чаем. Он летом с семьей собирает иван-чай, который потом и пьют всю зиму. Хозяин пекарни вообще сторонник того, чтобы употреблять только своё, что дает родная природа. К чаю – мёд с пасеки и овсяное печенье, понятное дело, собственного изготовления.

Когда догорают дрова, Дмитрий снимает с печи большой короб с тестом. Оно готовилось без дрожжей – на натуральной закваске. Мука собственного помола из зерна, которое куплено у таких же энтузиастов. Сначала из теста катаются колобки весом 600 граммов каждый. Пока из горнила выгребаются угольки, тесто еще немного поднимается. Затем Дмитрий формует его в небольшие булки, которые на лопате отправляются в жар печного нутра. Ребята видят процесс формирования, выпечки душистого хлеба.

Тем временем пекарня наполнилась ни с чем не сравнимым ароматом горячего хлеба. С лопаты на стол летели вынутые из горнила горячие хлеба. Вкус настоящей хрустящей корочки, которая получается у хлеба на закваске, да еще и в печи, надолго запомнится ребятам.

Светлана КУЦОКОНЬ

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