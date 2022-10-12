В Ленобласти запущена «горячая линия» для вопросов по отоплению

Начал работу онлайн-сервис Госжилнадзора Ленинградской области для оперативной обработки вопросов ленинградцев по отоплению.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, обращения ленинградцев принимаются по номеру 539-51-73 или через телеграм-канал https://t.me/gilnadzor_lo_otoplenie.

Обращения принимаются по всей Ленинградской области, однако специалисты Госжилнадзора отмечают, что для начала стоит сигнализировать о проблеме своей управляющей компании (контактные данные указаны на квитанциях). Аварийно-диспетчерская служба УК обязана зафиксировать заявку с присвоением номера, который рекомендуют записать вместе с датой обращения. Если УК не реагирует на сообщения или с организацией вовсе не получается связаться, то при обращении на «горячую линию» следует сообщить в том числе о бездействии управляющей компании.