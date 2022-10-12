Всеволожские соседи выходят на зарядку

Спортивный добровольческий проект «Зарядки с соседями» расширяет географию. Инициатива, зародившаяся в одном из муринских кварталов, разрослась до 26 точек бесплатных регулярных круглогодичных утренних зарядок с соседями в Петербурге и Всеволожском районе.

Суть проекта очень проста: вернуть традицию добрососедства и популяризировать регулярные занятия спортом. Работа автора и руководителя «соседских зарядок» Зульфата Валиуллина, а также десятков волонтеров была замечена Комитетом по физической культуре и спорту СПб и получила государственную поддержку.

На данный момент к проекту подключено 26 адресов, где соседи регулярно собираются вместе, чтобы пообщаться и получить заряд бодрости на день. Занятия проходят бесплатно под присмотром профессиональных тренеров и инструкторов. Однако на этом молодой проект не собирается останавливаться: здесь всегда рады новым волонтерам, которые готовы организовать зарядки в своём дворе.

Во Всеволожском районе занятия проходят во Всеволожске, Мурино и Кудрово. Подробнее с графиком и местом проведения можно ознакомиться по ссылке.