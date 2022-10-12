Во Всеволожской акции «Стартуем вместе» приняли участие около 200 человек

В минувшее воскресенье в парке «Песчанка» прошла спортивная акция «Стартуем вместе», организованная в рамках муниципального этапа Всероссийского дня бега «Кросс наций».

9 октября с самого утра общественное пространство главного парка Всеволожска готовилось принять участников спортивного праздника, устроенного для жителей администрацией района и Всеволожским центром физической культуры и спорта.

С 10 часов шла регистрация всех желающих принять участие в забегах и посоревноваться в северной ходьбе. Первый сигнал старта прозвучал в 11.30, когда на дистанцию в 1 км вышла самая возрастная группа участников – любители северной ходьбы. За ними на линии старта выстроились самые маленькие участники – дети 6 – 8 лет и 9 – 11 лет. Им предстояло бежать 400 метров. На финише всех желающих ждал горячий чай, предоставленный организатором мероприятия. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и ценными подарками.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района