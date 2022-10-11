Сбер: оплатить электроэнергию в Ленобласти потребители ООО «РКС-энерго» теперь смогут без банковской карты

Жители Ленинградской области теперь могут оплачивать счета за услуги электроэнергии ООО «РКС-энерго» с помощью онлайн-сервиса SberPay. Соответствующая функция была реализована на сайте поставщика в сентябре 2022 года.

SberPay позволяет совершать покупки в интернете безопасным способом – все данные по карте остаются внутри Сбера и не раскрываются при совершении покупки. При нажатии на кнопку SberPay на странице оплаты заказа система переводит пользователя в СберБанк Онлайн. Если покупка оформляется на компьютере, покупателю предложат ввести номер телефона – на него придёт СМС-уведомление для перехода в СберБанк Онлайн. Такой вариант оплаты освобождает покупателей от необходимости вводить реквизиты карты и CVV/CVC-код безопасности. Ещё одно удобство: при оплате покупатель увидит баланс карт и сможет выбрать ту, на которой достаточно средств.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:«Среди основных преимуществ SberPay – удобство оплаты, скорость, безопасность. Ежемесячно с помощью этого сервиса жители Ленинградской области совершают покупки на общую сумму более 40 млн рублей».

Преимущества сервиса отмечают и представители бизнеса. Для его подключения не требуется никаких дополнительных настроек и действий, если предприниматель уже пользуется интернет-эквайрингом Сбербанка.

ООО «РКС-энерго» – энергосбытовая компания, выполняющая функции Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Ленинградской области с 13 октября 2006 года. Компания обеспечивает более 25% от общего объема сбыта электрической энергии Гарантирующими поставщиками на территории Ленинградской области.