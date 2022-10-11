Всеволожские борцы поздравили с юбилеем самого известного самбиста страны

В день рождения Президента РФ Владимира Путина воспитанники детско-юношеского клуба самбо «Бастион» провели открытую тренировку с известными мастерами единоборств и записали поздравительное видео для руководителя страны.

При чем здесь Путин?

Само слово самбо является акронимом фразы «самооборона без оружия». Этот вид борьбы возник в Советском Союзе в 1920-1930 годах. Он создавался и культивировался Виталием Ощепковым, Виктором Спиридоновым, Анатолием Харлампиевым как прикладной вид единоборства для работников силовых структур, а через несколько десятилетий самбо обрело статус спортивной борьбы. Его приемы основаны на принципах японских дзюдо и джиу-джитсу, и в нашей стране самбисты часто надевали кимоно и выходили на татами, а дзюдоисты выступали в соревнованиях по самбо. Борцы могли получать спортивные разряды в обоих видах единоборств. Такое бывало и в жизни юного Владимира Путина, который тренировался у легенды советского спорта, выдающегося тренера и популяризатора дзюдо Анатолия Рахлина, и стал мастером спорта СССР по дзюдо и самбо. За 50 лет своей тренерской работы Анатолий Соломонович стал тренером и наставником для тысяч ленинградцев, многие из которых сегодня продолжают его дело.

7 октября, в день 70-летнего юбилея президента В.В. Путина, в спортивном зале Колтушской СОШ, где тренируются спортсмены клуба самбо «Бастион», собрались воспитанники, тренеры, известные мастера единоборств и официальные лица.

– В соответствии с федеральным проектом «Za Самбо» партия «Единая Россия» совместно с Всероссийской федерацией самбо решили провести в общеобразовательных учреждениях страны мастер-классы по борьбе самбо, посвящённые юбилею и дню рождения нашего президента. А многие из присутствующих с юбиляром «связаны спортом» и пришли на мероприятие, чтобы выразить свое уважение не только как лидеру страны, а и как мастеру самбо. Не все знают, что Владимир Владимирович является почетным президентом Международной федерации самбо и очень много делает для развития этого вида борьбы в нашей стране и в мире, рассказал советник президента Международной федерации самбо, президент детско-юношеского спортивного клуба самбо «Бастион», мастер спорта СССР Александр Кузнецов.

В качестве почетных гостей к акции колтушских самбистов присоединились: депутат ЗакСа ЛО, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо Павел Коржавых; депутат ЗакСа ЛО, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Ольга Ковальчук; президент Международной федерации самбо, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта по самбо и дзюдо Василий Шестаков; чемпион мира, чемпион СССР, чемпион России, вице-президент Федерации самбо Ленобласти, заслуженный мастер спорта России Тагир Абдуллаев; член сборной России, многократный чемпион и призер России, первенств мира и Европы, заслуженный мастер спорта РФ по самбо и дзюдо Сергей Кирюхин; президент Федерации самбо Ленобласти, мастер спорта СССР по рукопашному бою и смешанным боевым единоборствам Дамир Касумов; руководитель отдела по работе в школьных клубах самбо Ленобласти, старший тренер спортивного клуба «Бастион», мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Александр Букреев и другие.

Тренировка с мастерами самбо

Мероприятие проходило в спортивном зале Колтушской СОШ. На встречу с представительными гостями и участия в мастер-классе пришли около 50 воспитанников детско-юношеского спортклуба самбо «Бастион» вместе со своим тренером, мастером спорта России Алексеем Дейнекиным. Со словами поддержки и напутствия к юным самбистам обратился член сборной РФ, заслуженный мастер спорта России Сергей Кирюхин. Он сказал:

– Борьба самбо – это достояние и гордость нашей страны. Пока это единственный из олимпийских видов спорта, где международным языком является русский, а не английский, т.е. на международных соревнованиях по самбо все объявления и комментарии звучат сначала на русском, потом на английском, а затем на языке страны, где проходят соревнования. Кроме того, борьба самбо развивает в человеке смелость и решительность, дает силу и ловкость, воспитывает благородство и умение защищаться. Недаром девиз самбиста – «Защити себя, защити семью, защити страну». Сегодня здесь стоят титулованные борцы, достигшие значительных успехов в спорте, но когда-то все мы тоже были такими же мальчишками, у которых далеко не всё получалось. И только настойчивость, труд и желание достичь вершины Олимпа сделали нас мастерами и помогли занять достойное место в жизни, чтобы приносить пользу стране и людям русского мира, русского духа.

После недолгой официальной части и знакомства с почетными гостями юные самбисты расположились вокруг борцовского ковра, на котором под руководством мастера спорта РФ Алексея Дейнекина ребята демонстрировали приемы и разбирали тонкости их выполнения. Затем спортсмены «стали в пары» и разошлись по коврам для отработки захватов, бросков, подсечек и прочих борцовских тонкостей. А именитые ветераны борьбы, наблюдая за ребятами, поправляли ошибки и давали ценные рекомендации. Среди цепких и напористых мальчишек «толкались» и несколько девочек, казалось бы, ни в чем не уступающих представителям сильного пола. Одна из них, шестиклассница Колтушской СОШ Алина Петрова, рассказала:

– Вначале я решила заняться борьбой, чтобы научиться защищаться и уметь постоять за себя. Но со временем почувствовала, как вместе с силой, ловкостью и знанием приемов обрела уверенность в себе, и теперь ко мне уже никто не пристает. Хотя мне ни разу не пришлось применять свои навыки вне спортивного зала. Изменились и мои цели в этом спорте. Хочется стать мастером спорта, побеждать на соревнованиях, а со временем в качестве тренера, чтобы обучать приемам самообороны детей.

После полуторачасовой тренировки все присутствующие записали поздравительное видео в адрес самого известного самбиста страны, закончив его дружным хоровым возгласом «Многие лета!». Организаторы в лице советника президента Международной федерации самбо президента детско-юношеского спортивного клуба самбо «Бастион» Александра Кузнецова, поблагодарили администрацию Колтушской СОШ за помощь в организации мероприятия и всестороннюю поддержку спортклуба.

Справка: Детско-юношеский спортивный клуб самбо «Бастион» образован осенью 2017 года в Южном микрорайоне Всеволожска, сегодня подобные секции открыты в Кудрово, Мурино и Колтушах. На бесплатной основе в них занимается более 300 детей от 6 до 15 лет. Тренируют воспитанников мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Александр Букреев и мастер спорта России по самбо Алексей Дейнекин.

Александр СОРОКИН

Фото из архива детско-юношеского спортивного клуба самбо «Бастион»